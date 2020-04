Magyarországon is sikereket értek már el súlyos betegeknél vérplazma-terápiával, amelyhez a vért a koronavíruson már átesett emberek adták. Itthon is arra kérték a felgyógyultakat, hogy lehetőségük szerint véradással segítsenek másokon. A fertőzésen átesett válogatott úszóink példát is mutatnak ebben.