Nemcsak felújítják, hanem át is festik a piros FLIRT vonatokat

A MÁV korszerűsíti a FLIRT motorvonat flottáját, a 10-14 évvel ezelőtt beszerzett 60 darab piros színű motorvonat felújításáról a MÁV-Start Zrt. szerződést kötött a Stadler konzorciummal, a munkát a kormány 4,9 milliárd forint európai uniós forrással támogatja, írtuk meg néhány napja. A Magyar Nemzet most azt írja, a felújítás mellett új színt is kapnak a piros vonatok.

A 60 darab FLIRT motorvonatot azonos műszaki színvonalra hozzák a később megvásárolt kék-fehér festésű, bizonyos részegységeiben modernebb és újabb gyártmányokkal. A 2006 és 2010 között beszerzett 60 darab FLIRT motorvonat típusa azonos a 2013-2016 között beszerzett 63 járműével, azonban a Stadler járműfejlesztéseinek köszönhetően a későbbi beszerzésű járműflottába az utazási igényekhez igazított részegységek kerültek.

A flotta egységesítése érdekében a Stadler konzorciumnak számos feladatot, fejlesztést kell végrehajtania 2022 végéig. Egyebek közt korszerűsítik az utastájékoztató-rendszert, laptopok, mobiltelefonok töltéséhez használható dugaszoló aljzatokat, USB-töltőket szerelnek be az ülések mellé, továbbfejlesztik az ajtóknál beszerelt mozgássérült-emelőket, a mosdók belső felületét graffiti- és karcálló fóliával fedik be, a vakok és gyengénlátók tájékoztatására Braille-írásos szövegeket helyeznek el a fedélzeten, korszerűsítik a videós térfigyelő rendszert, a képminőség javulása mellett a készülékek éjjellátó funkcióval is rendelkeznek majd.

A kormánylap most azt írja,

a régi, piros vonatok színét is hozzáigazítják az azóta vásárolt FLIRT-ökéhez, amik egyébként kék-fehér színűek. A színezés 2023 végére készülhet el mind a hatvan motorvonaton.

"Az első közbeszerzéskor leszállított hatvan motorvonat korszerűsítése érdekében a MÁV-Start Zrt. a Stadler Konzorciummal (Stadler Trains Magyarország Kft., Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft., G-SIS Integrations Informatikai Zrt.) kötött szerződést. A kormány 4,9 milliárd forint európai uniós forrással támogatja az elővárosi motorvonatflotta egységesítését" - írja a Magyar Nemzet.

