Szerdán végre megjöhet a várva várt csapadék

Múlt héten írtuk meg, hogy súlyosan aszályos helyzet van az országban, március eleje óta sehol nem esett jelentős csapadék. Az Időkép és az OMSZ előrejelzése szerint szerdán azonban végre megérkezhet a várva várt csapadék.

Az Időkép cikke szerint szerdán

egy érkező hidegfront előterében eleinte a Dunántúlon, majd délutántól a középső tájakon és egyre inkább keleten is intenzívebb záporok, zivatarok pattanhatnak ki. Egy-egy góc által érintett területen jelentős mennyiségű csapadék is leeshet.

Az erős délnyugati szelet északnyugati légmozgás váltja. A zivatarokat viharos széllökések (60-80 km/óra), lokális felhőszakadás (helyenként akár 30-40 mm), apró szemű jégeső (1-2 cm) kísérheti, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ. Napközben még 18-25 fokos melegre lehet számítani, a záporok, zivatarok nyomán azonban jelentősen lehűl a levegő, rövid időn belül akár 10 fokkal is visszaeshet a hőmérséklet.

Az OMSZ előrejelzése szerint még csütörtökön és pénteken is számítanunk kell több, kevesebb csapadékra. Mint írják, csütörtökön napközben főként keleten, északkeleten lehet zápor, zivatar, majd este Nyugat-Magyarországon is lehet már csapadék. A nyugati, délnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarokban erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.

Pénteken borult lesz az ég, majd a déli óráktól nyugat felől csökken a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, illetve néhol zivatar is. A kiterjedt csapadékzóna kelet felé mozog, keleten még az esti órákban is eshet. Ezzel együtt a nap második felében a Dunántúlon újra záporok, zivatarok képződnek. A délnyugati, majd a nyugatira,északnyugatira forduló szél főleg a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között valószínű.