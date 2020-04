17 ezer embert tesztel koronavírusra a négy orvosi egyetem

Május 1-től átfogó szűrővizsgálatba kezd a négy magyar orvosi egyetem. Az egész országra kiterjedő vizsgálatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja, a felmérést a Semmelweis Egyetem vezeti.

A H-UNCOVER-nek nevezett tesztelésen a KSH statisztikusai segítségével kiválasztott 17 778 ember meghívásos alapon vesz részt az ország egész területéről. A vizsgálatba 14 év feletti embereket vontak be minden korosztályból. A résztvevők egy rövid kérdőívet is kitöltenek.

A szűrővizsgálatot PCR-teszt segítségével végzik. Ez a ma ismert legtévedhetetlenebb módja a fertőzés kiszűrésének, ugyanis ez a teszt képes kimutatni a vírus örökítőanyagát – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. A PCR-tesztnél a páciens garat- és orr váladékából vesznek mintát egy mintavételi pálcával, azt speciális csőbe teszik, majd genetikai vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. A PCR-teszt mellett vért is vesznek a vizsgált személyektől, ezzel a megerősítő laborvizsgálattal a szervezet vírusra adott lehetséges immunválaszát mutatják ki – mondta Merkely Béla.

A felmérésben részt vevőket levélben és adott esetben telefonon értesítik. Őket május 1. és 14. között az ország 7 régiójában pontos időpontokra, előre meghatározott helyszínekre várják: háziorvosi rendelőkbe, járóbeteg ambulanciákra, és szűrőbuszokba. A vizsgálatokat mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is segítik majd, hogy az idősebbeknek, vagy a krónikus betegséggel küzdőknek most se kelljen elhagyni otthonaikat.

A tesztelésben való lakossági részvétel önkéntes és ingyenes, de azt kérik, mindenki vegyen részt rajta. Merkely Béla az online konferecián azt mondta: arra számítanak, hogy a meghívottak 70 százaléka fog részt venni a felmérésben, azaz kb. 11 200 ember.

A vizsgálat nem jár fájdalommal. Egy kis kellemetlenség árán viszont pontos képet lehet kapni arról, hogy milyen a lakosság érintettsége. A kutatást végzők ezzel tudják segíteni az ország lakosait és a döntéshozókat a járvány legyőzésében. A vizsgálatot a járvány lefolyása során legalább két alkalommal ismétlik meg, melyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie, mondta Merkely Béla. Az országos tesztelés eredményét várhatóan május közepén hozzák nyilvánosságra. Aki részt vesz a vizsgálaton, az értesítést kap az eredményeiről az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül.

Az eredmények alapján országos klinikai epidemiológiai tanulmány készül arról, hogy mekkora a vírusfertőzöttek valós száma hazánkban, hányan betegedtek meg eddig összesen, és szerezhettek immunitást a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek a szinte tünetmentes vírushordozók.

A közült hivatalos adatok alapján hosszú ideig csak azt lehetett tudni, hogy hány koronavírus-tesztet végeztek el Magyarországon, azt azonban nem, hogy hány emberen. Egy múlt heti konferencián végül megtudhattuk, hogy az április 20-ig elvégzett 52 409 tesztet 32 503 emberen folytatták le. Az eddigi teszteléseket főként a fertőzésgyanús személyeken és környezetükben végezték el, de nem minden esetben. A tünetmentes embereket értelemszerűen nem tesztelik, mint ahogy általában az enyhe tünetekkel orvosnál jelentkezőket sem, nekik általában azt javasolják, hogy maradjanak otthon. Mindezek miatt a valódi fertőzöttek száma Magyarországon is legalább tízszerese lehet a hivatalosan közölt adatoknak.

Ahogy az Index Kibeszélő hétfői adásában is szó volt róla: más országokhoz képest Magyarországon alacsony az elvégzett tesztek tesztek száma. Erről beszélt a múlt héten Oroszi Beatrix, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi szakértője is egy online konferencián. Korábban megírtuk azt is, hogy a 8,8 milló lakosú Ausztriában legalább négyszer annyi tesztet végeztek, mint Magyarországon. Ausztriában most 130 ezer, kereskedelemi alkalmazottat, illetbe az egészségügyben és idősotthonokban dolgozó vagy ott ápolt embert tesztelnek le.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Magyar Hírlapnak adott interjúban azt mondta: fokozatosan, szigorú menetrend szerint enyhítenek a korlátozásokon, újraindítjuk az ország életét és a gazdaságot. A személyes kontaktusok számának növekedésével várhatóan nőni fog a fertőzöttek és a súlyos betegek száma, de az ő ellátásukra már fel vannak készülve a kórházak. Ha a járvány túllépne az előre meghatározott mértéken, akkor ismét szigorítanak és megint lelassítják a vírus terjedését. Ezzel a csúszó szabályozással akarják kézben tartani a járványt.

