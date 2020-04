2649 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és újabb 11 idős beteg halt meg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2649 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg. Ezzel 291 főre emelkedett az elhunytak száma, 516-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 976 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen, írja a hivatalos, koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap. 18 újabb regisztrált gyógyult van tehát hétfőhöz képest és 66 új regisztrált fertőzött.

Bár továbbra is a fővárosban van a legtöbb igazolt fertőzött, arányuk most először 50% alá csökkent. A járvány Zala megyében robbant be az elmúlt két napban: míg 26-án reggel még csak 48 igazolt fertőzött volt, ma már 89 van. Ezzel lélekszám-arányosan Zala lett a második legfertőzöttebb megye, százezer lakosra 33 igazolt koronavírus-fertőzött jut (Fejérben ez az arány 63, Komárom-Esztergom megyében 31). Az Alföldön továbbra is Csongrád megye az egyetlen, ahol jelentős arányú a fertőzöttség, itt az igazolt esetek száma két nap alatt csaknem másfélszeresére, 63-ról 89-re nőtt.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nyolc újabb haláleset történt hétfőre a koronavírussal összefüggésben, és további 83 főnél mutatták ki a fertőzést.

Beszélt a maszkok szerepéről is, így a sebészi és a speciális – FFP2-es és FFP3-as – maszkokról is.

Előbbieket, a járványmentes időszakban is, jellemzően az operáló sebész és a sebészeti team használja. Ennek a maszknak a segítségével védik azt a beteget, akit éppen operálnak. A speciális maszkok esetén az irány fordított, tehát az éppen azokat védi, akik viselik azt. A maszkok egy része szeleppel rendelkezik. Szigorúan tilos olyan embernek viselni ezt a maszkot, aki pozitív

– magyarázta Müller, aki a saját maszkokra kitérve azt mondta, kevés a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ezeknek milyen a hatékonysága a vírusterjedés megakadályozásában. Ezért inkább azt tanácsolta, hogy „aki beteg, ne menjen sehova."

Az Index hétfői kérdésére egy fél válasz érkezett, így megtudtuk, hogy az

az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó, de sokan meg is gyógyultak ebből a fertőzésből.

Arra viszont egyáltalán nem reagált a tisztifőorvos, hogy közülük hányan vannak kritikus állapotban, és eddig hány egészségügyi dolgozó halt meg a koronavírus miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, törvényi kötelezettségének eleget téve azonnali kérdésekre válaszolt a parlamentben. Itt elhangzott többek között az is, hogy munkahelyteremtésre nincsen B-verziójuk, csak A-forgatókönyvük, így azt fogják megvalósítani. A katás vállalkozók is szóba kerültek, erre reagálva Orbán azt mondta: szerinte a parlamentben tucatszor elhangzott már, hogy a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került vállakozóknak 50 milliárdos alapot nyitottak, ami ha kifogy, hajlandóak újra tölteni.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon: