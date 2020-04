Rétvári: Felelőtlenség lenne szétosztani minden védőeszközt

Ezekre a készletekre hosszú hónapokon át szükség lehet, felelőtlenség lenne szétosztani minden eszközt most

– mondta Rétvári Bence az Országgyűlés népjóléti bizottságának meghallgatásán. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter ugyanis nem ment el, hanem parlamenti államtitkárát, helyettesét küldte el az operatív törzs, de elsősorban éppen Kásler meghallgatása érdekében kezdeményezett ülésre.

Rétvári 4 különböző blokkra osztotta beszámolóját, amely a járványügyi felkészülés különböző lépéseit részletezte: minden költségvetési, járványügyi, és kórházi átszervezési intézkedést és lépést indokoltnak és sikeresnek nevezve. Az államtitkár a témablokkok között másodikként az eszközbeszerzésről, és annak szétosztásáról beszélt – a beszerzések részleteiről Menczer Tamás külügyi államtitkár ad pontos felvilágosítást az ülésen –, amikor kijelentette: azért nem szállították ki a különböző kórházakba és a gyógyszertárakba a már eddig Magyarországra érkezett sok millió egészségügyi védőfelszerelést, mert ezek a készletek nem egy hétre kellenek.

Nem lehet azt mondani, hogy ami védőeszköz most itt van, akkor azt most éljük fel, mert ez a vírus két hét, de lehet, hogy két hónap múlva is itt lesz

– hangozz el. Rétvári szerint csak pontos elosztási sorrendben történhet meg, az előre meghatározott készletezési rend alapján az, hogy kiszállítsák ezeket a maszkokat és védőeszközöket, de természetesen elsőbbséget élveznek az egészségügyi dolgozók, majd a rendvédelmi és szociális szféra az, amely elsőként részesülhet a felszerelésből.

Az államtitkár a kórházi ágyfelszabadítási kísérletekről is beszélt, szerinte egyértelmű, hogy a járványos betegek fogadására fel kellett készíteni az egészségügyi ellátóhelyeket, de ezeket megyénként jelölték ki, és megfelelő időt is hagytak arra, hogy a kórházakban ne csak üres ágy, hanem minden szükséges eszköz és állomány rendelkezésre álljon a koronavírusos betegek fogadásakor. Rétvári szerint a kórházak finanszírozásán is azért változtattak, hogy a kieső –halasztható,nem sürgős, életmentő – ellátások elmaradása nyomán kieső bevételek ellenére is "anyagi biztonságban" fogadhassák a koronavírusos betegeket.

Rétvári szerint kizárólag az orvosi szakmai kollégiumok ajánlásai alapján lehetett és lehet beteget hazaküldeni.

Senki sem vállalhatja, hogy kisebb ágyszámot készít fel a járványban, mint ahánnyal a járványügyi szakértők a legrosszabb forgatókönyv szerint számolnak

– mondta el többször is, hozzátéve, "nem érdemes mindenáron botrányt keresni" az egyes kórházakból történt elbocsátások, és az esetleges halálesetek között, szerinte ugyanis senki, "senkit nem hagy ellátatlanul", a múlt heti ilyen történetek "álhíreken alapuló beszámolók voltak". Ha valaki mégis ilyen panasszal élne, az forduljon a betegjogi képviselőkhöz, javasolta Rétvári.

