További drámai részletek derültek ki a Budapest belvárosában elgázolt őz esetéről

Egy őzet ütött el egy autó a Józsefvárosban a Kálvária téren egy buszmegállónál. Az állat a baleset következtében elpusztult, írtuk meg hétfőn. Bár Budapest közepén eléggé megmagyarázhatatlannak tűnik egy őz megjelenése, többek szerint az állat a Fiumei úti sírkertből is jöhetett, ott állítólag néha őzek is megjelennek. Kedden a Bors és a Blikk is újabb drámai részletekkel szolgált az állat végzetes balesetéről.

"Az őz a Dankó utca felől érkezett, és a téren található buszmegállóból, az utasok közül ugrott egy arra közlekedő személyautó elé"

- írja a Bors. A lap hozzáteszi, a sofőrnek semmi baja nem lett, az autóján tört be a jobb lámpa, és horpadt be a jobb sárvédő.

Zahán Viktor, a Budakeszi Vadaspark sajtóreferense a lapnak a Fiúmei sírkertes feltételezést erősítette: szerinte a temetőből kifelé vannak olyan zöld folyosók, ahonnan bejuthatott a városba. "Ez az időszak az, amikor keresik a territóriumukat a bakok, és ilyenkor nagyobb távolságokat is megtesznek, akár több tíz kilométert is" - tette hozzá.

A Blikk arról ír, szinte sokkot kapott János, aki elütött az állatot.

Békésen jöttem az úton, körülbelül negyvennel hajtottam, amikor egyszer csak hatalmas durranást hallottam, közben pedig éreztem, hogy valami nagy erővel nekicsapódott az autónak. Kiszálltam, és akkor láttam, hogy egy kifejlett őz csapódott a kocsimnak. Pokoli volt nézni a szerencsétlen állat haláltusáját, legalább tíz percig szenvedett, mielőtt kimúlt. Sok mindenre gondoltam már életem folyamán, mielőtt autóba ültem, de arra még soha, hogy a belváros közepén találkozom egy őzzel. Nagyon sajnálom szegényt, de egyszerűen kivédhetetlen volt az ütközés, tényleg a semmiből tűnt fel az állat

- nyilatkozta a férfi a lapnak.

Úgy tűnik, az is kiderült, hol járt előző nap az állat. Az Oltalom Karitatív Egyesület pedig a következőt posztolta tegnap: