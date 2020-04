A legfontosabb szerdai hírek a koronavírus-járványról

A kijárási korlátozások és a folyamatos otthonlét miatt valószínűleg sokan tették fel az elmúlt hetekben a kérdést, hogy pontosan milyen nap van éppen, ami nem is meglepő, a járvány ugyanis teljesen meglőtte a belső óráinkat. Emiatt nemcsak furcsán érezzük magunkat, hanem nehezebben is tudunk koncentrálni a feladatainkra, de ha megfelelően strukturáljuk a napjainkat, így is tudunk tenni a leépülés ellen.