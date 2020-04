Hamarosan újraindul a Budapest Airport

Szigorú biztonsági intézkedések mellett hamarosan újraindítja az utaskiszolgálást a Budapest Airport. Szerdai közleményük szerint folyamatosan fertőtlenítik és szellőztetik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér terminálját.

Több biztonsági intézkedéssel készülnek a nyitásra. Kézfertőtlenítőket helyeztek ki, a jegykezelésnél, utasbiztonsági és útlevél-ellenőrzésnél padlómatricákkal jelölik ki a másfél méteres távolságot, több munkakörben pedig előírták a kötelező maszkviselést.

A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy kísérők nélkül lépjenek be a repülőtér területére, ügyeljenek a másfél méteres távolság betartására, és használjanak védőmaszkot. Emellett javasolják az online utasfelvétel, és az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszer használatát.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy Magyarország területére az érvényben lévő kormányrendelet alapján továbbra is csak magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térség (Európai Uniós tagállamok, Svájc és Norvégia) magyarországi tartózkodásra jogosult állampolgárai léphetnek be, akik ezt a jogukat tartózkodási kártyával igazolják.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma több mint 99%-át elveszítette a járvány miatt.

Míg 2019 áprilisában átlagosan napi 44 ezer induló és érkező utas haladt át a repülőtéren, 2020 áprilisában ez a szám alig éri el a 275 főt. A repülőtéren minden kereskedelmi egység zárva tart, és a terminálépület jelentős részét is lezárták. A visszaesés miatt akár 275 munkavállalójától is megválhat a Budapest Airport, ha nem javul a forgalmi helyzet, írtuk meg pár napja.

Az üres terminálról készült fotósorozatunkat itt tudja megnézni.

(Borítókép: Huszti István / Index)