DNS-t is vehetnének a jövőben a rendőrök a vétlen nyomszennyezés kizárására

Egy benyújtott törvénymódosítás szerint a jövőben nem csak ujjlenyomatot (vagy helyesebben ujj-és tenyérnyomot), hanem DNS-t is vehet majd a rendőrség annak érdekében, hogy kizárhassa a nyomszennyezést. Ez így elég furán hangzik, de egy konkrét példával bemutatjuk, miről van szó:

Tibi lakásába betörnek. A helyszínelő rendőrök rögzítenek egy csomó nyomot. Megkérik Tibit és mindazokat, akiknek közük van az ingatlanhoz, hogy hadd vegyék le az ujjlenyomatukat (valójában ujjnyomaikat), mert akkor így a rögzített nyomok közül ki tudják szűrni Tibi és a többi családtag vagy a lakásban élő, esetleg ott dolgozó (pl. takarító) ujjnyomait. Persze Tibi és a többiek ez ellen tiltakozhatnak is, de miért is tiltakoznának, hiszen nekik is érdekük, hogy a betörőt kézre kerítsék és ezzel segítsék a nyomozást.

Ha a törvénymódosítást elfogadják, akkor ezentúl Tibiéktől DNS-mintát is vehetnek a rendőrök. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy Tibiék ez ellen is tiltakozhatnak majd, akárcsak eddig az ujjlenyomatuk rögzítése ellen, tehát a módosítás lényege az, hogy ezúttal a DNS-re is kiterjed majd ez a lehetőség.