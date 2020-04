Draskovics: Egy szó sem igaz abból, amit a Magyar Nemzet írt

Szokásához híven a Magyar Nemzet most sem írt igazat, ezért megteszi a jogi lépéseket - reagált a lap szerdai cikkére az Indexnek Draskovics Tibor. A Magyar Nemzet "Draskovics belekeveredett a fővárosi zaklatási ügybe" címmel hozott le egy cikket, amiből az olvasó azt gondolhatná, hogy a most a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatóságában ülő expénzügyminiszter is zaklatott, pedig az írás nem erről szól.

A Magyar Nemzet azt írta, hogy a BKK-nál történt zaklatási ügy kivizsgálása során a szálakat Draskovics mozgatta és neki állt érdekében, hogy a zaklatással vádolt Nagy Zsoltot (aki az előző éra alatt is már a megbukott elektronikus jegyrendszer projektjét vezette) eltávolítsa a BKK-tól.

A Magyar Nemzet szerint a zaklatási ügy vizsgálatát is meglehetősen rövidre zárták, a lap által megkérdezett HR-szakemberek szerint ilyen ügyekben nem megszokott a néhány hetes vizsgálat, főleg ha elbocsátással zárul. "Naggyal azonban csak általánosságban közölték, hogy verbális és fizikai inzultusokkal vádolják, és a panasztevők kilétét sem fedték fel előtte, akik még a március 18-i meghallgatáson sem voltak jelen" - írja a lap.

A Magyar Nemzet azt is írta, hogy egy belső vizsgálat – amelyet Nagy jogorvoslati kérelme nyomán indított a biztonsági és a jogi osztály – azt tárta fel, hogy az egyetlen munkavállaló, aki fizikai inzultussal vádolta Nagyot, az Kerékgyártónak – vagyis Draskovics bizalmasának – a titkárnője volt.