A központi védekezési alapba folyt a ferencvárosi közösségi ház felújítására szánt állami támogatás

Elmarad idén a ferencvárosi József Attila lakótelep közösségi házának felújítása, mert a korábban megítélt állami támogatást a Járvány Elleni Védekezési Alapba olvasztotta a kormány.

Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere osztotta meg az erről szóló levelet, amiben arról tájékoztatták, hogy a 400 millió forintos állami támogatást Varga Mihály pénzügyminiszter utasítására átcsoportosítják a védekezéshez, magyarán szólva elveszik az önkormányzattól.

A Magyar Költségvetésből épp ez a - végletekig lerobbant közösségi ház felújítására szánt - összeg hiányzik a járvány elleni védekezéshez.

Vajon hány fideszes önkormányzattól vettek el fejlesztési forrást ezzel az indokkal? Marad a romhalmaz, jó lesz az kulturális, idősügyi, ifjúsági programok megtartására a József Attila lakótelepieknek" - kommentálta a levelet Baranyi.

Varga Mihály pár hete még igen csak másként gondolkozott a közösségi házak szerepéről. A választókerületéhez tartozó Pasaréti Páduai Szent Antal Ferences Templom plébánosát arra biztatta a kormány, hogy kezdjenek neki mihamarabb a közösségi ház építésének, melyre 1,8 milliárd forint kormányzati támogatást biztosítottak decemberben.

A Kormány azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a válság után mielőbb kezdjünk meg az új közösségi ház építését, mivel terveik között az ilyen jellegű fejlesztések nagy szerepet játszanak majd a munkahelyek megőrzésében és a gazdaság újraindításában, e nehéz időszak után

- jelent meg a hír április 4-én plébánia Facebook-oldalán.

A tervek szerint a templomot és a mellette álló rendházat is korszerűsítik a könyvtárral együtt, míg a templomhoz tartozó közösségi házban egy 180 főt befogadó nagytermet alakítanak ki.

Májusban írtuk arról, hogy a templom külső falára tett hangszórókkal hangosították ki a miséket. Így azt is jól lehetett hallani, ahogy a május 26-i EP-választás napján Kálmán Peregrin plébános nyíltan szavazásra buzdította hívei. A pasaréti templom vasárnapi miséjén rendszeresen megfordul Áder János köztársasági elnök is a feleségével, az EP-választás napján is innen indultak szavazni.