Megtízszereződött a fertőzöttek száma a Szegedi Vakok Otthonában

A teszteredmények alapján harmincegy lakó és egy dolgozó fertőződött meg a Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonában, írja szerdai cikkében a Szeged.hu.

"Április 28-án az intézményben 31 bentlakó és egy dolgozó PCR-tesztje lett pozitív" – közölte a portállal a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége.

A koronavírus-fertőzött dolgozó otthoni karanténban van, a többi beteget kórházban ápolják. Jelenleg mindannyian tünetmentesek. A főigazgatóság tájékoztatása szerint az illetékességi területén működő más intézményekben koronavírus megbetegedésről nincs tudomásuk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott, bentlakásos intézményben múlt héten jelent meg a vírus – akkor még csupán három fertőzöttről lehetett tudni –, majd nagyon gyorsan elterjedt a lakók között. A járási tisztiorvos pénteken rendelte el az intézmény járványügyi zárlatát.

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, a szegedi otthonban vak és látássérült embereket, valamint pszichiátriai betegeket gondoznak. A lakók több mint fele 65 év fölötti. Ez az első olyan időseket is gondozó otthon a városban, ahol hivatalosan is kimutatták a koronavírust.