Virtuális ballagásra készülnek az iskolák

Az érettségi vizsgákat megtartják, a középiskolai ballagások viszont elmaradnak idén a koronavírus-járvány miatt. Ez utóbbiak ugyanabba az általános tilalmi körbe tartoznak, mint a nagyobb rendezvények, mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár még április közepén.

Az általunk megkérdezett iskolaigazgatók szerint még soha nem volt olyan, hogy az egész országban betiltották volna a ballagást, utoljára 1944-ben maradt el több iskolában a világháború miatt.

Valamilyen módon azonban szeretnék elbúcsúztatni a végzős diákokat a tanárok, a legtöbb helyen a digitális távoktatás mintájára virtuális ballagást szerveznek. Ez azt jelenti, hogy egy videóösszeállítást tesznek közzé az interneten egy előre meghirdetett időpontban. Így a végzős diákok és családtagjaik otthonról követhetik a ballagást, ami a beszámolók szerint minden szempontból szokatlan lesz.

A igazgató vonul a folyosókon

A győri Révai Miklós Gimnáziumban például az igazgató vonul végig a folyosókon a ballagó diákok helyett, a rokonok és tanárok helyett pedig mindössze egy videós követi.

A korábbi években én néztem a ballagást az igazgatói iroda elől, most a ballagók néznek engem. Rosszabb látvány szerintem, de most ez a helyzet

– mondta Horváth Péter. Azt meséli, a végzős osztályok tantermeinél megáll, és mond már szót, az osztályfőnökök pedig a tanteremben búcsúznak el diákjaiktól.

Mindezt egy videón nézhetik végig a végzős diákok és hozzátartozóik, amit az elmúlt napokban forgattak le. Lesznek benne fotók a korábbi ballagásokról, az iskola épületéről, a mostani végzősökről pedig a szalagavatón készült felvételeket vágják be. Ezen kívül minden végzős osztály saját maga is készített egy rövid búcsúvideót, ami része lesz a műsornak.

„A ballagás az búcsúzási folyamat csúcspontja. A szalagavató, a szerenád és az utolsó osztályfőnöki órák mind ezt készítik elő. Ezt a fantasztikus hangulatot idén nem tudják átélni a diákok, de szeretnénk valamit adni nekik április végén” – mondta Horváth Péter.

Meglepetéssel készül a Trefort

Egy linket kapnak csütörtök délelőtt a budapesti ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium végzősei is, de hogy mi látnak majd a videóban, még ők se tudják. „Meglepetéssel készülünk a diákoknak, úgyhogy részleteket nem fogok tudni elárulni” – mondta megkeresésünkre Csapodi Zoltán igazgató.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Ballagó diákok léggömbjei Budapesten az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium udvarán 2017. május 5-én.

Annyit azért elmondott, hogy idén se marad el az igazgatói beszéd, mint ahogy a ballagási újság is megjelenik, csak most az érettségi első napján kapják kézhez a diákok. Mint meséli, minden évben elkészül ez a gyűjtemény, amiben a végzősök mesélnek a Trefortban töltött éveikről. „Igyekszünk a körülményekhez képest méltó módon elbúcsúztatni őket, és éreztetni velük, hogy fontos részei az iskolának.”

Kétszer ballagnak a madáchosok

A budapesti Madách Imre Gimnáziumban azt ígérik, szeptember elsején élőben is bepótolják a ballagást, de az érettségi előtt virtuálisan búcsúztatják el a diákokat. „Nem akarjuk megspórolni a személyes búcsút, de mégis csak május 4-én elkezdenek érettségizni, és véget ért az iskola számukra” – mondta Mészáros Csaba igazgató.

A videót csütörtökön dél és egy között nézhetik majd meg a diákok és a rokonok, akik így gyakorlatilag egy időben vesznek részt az eseményen, mint normál helyzetben. Az osztályfőnökök beszédei mellett videóval vagy képmontázzsal üzennek az alsóbb évfolyamok osztályai. Az igazgató azt meséli, az iskolában hagyomány, hogy az alsós osztályok valamilyen idézettel búcsúztatják a ballagókat. Ezt általában a táblára szokták felírni, most máshogy fog kinézni.

A végzős diákok pedig az elmúlt 4-5 év élményeiből állítanak össze kisfilmeket, amiket csokorszerűen, egymás után bevágnak a ballagási videóba. „Ilyen még nem volt korábban, hogy videót vetítettünk volna a ballagáson. De így a kisebbek is jobban tudnak azonosulni a végzősökkel” – meséli Mészáros Csaba. - „Lehet, hogy ez egy új hagyomány lesz.”

Városi ünnepség lesz Baján

Baján ballagási műsort készít az önkormányzat, amit a helyi televízióban, Facebookon és YouTube-on is bárki megnézhet csütörtök délután. Az igazgatók és a diákok mellett Nyirati Klára polgármester is mond egy rövid beszédet. Az ő ötlete volt, hogy közös ünnepséget tartsanak, mint mondja, az igazgatók is örültek, hogy az önkormányzat leveszi ezt a terhet a vállukról.

Ez egy nagy városi ünnepség lesz, csak online formában

– fogalmazott a polgármester. Pár kulisszatitkot is elárult a forgatásról.

Múlt héten feldíszítettek a városháza kertjében egy párakaput, és azelőtt mondta el a beszédet. A városháza erkélyéről pedig napok óta egy hatalmas molinó lóg, a város ezzel üdvözli a végzősöket. Ezen kívül a városháza kapuját is feldíszítették a felvételhez, hogy meglegyen az ünnepi hangulat. Plakátokon, újsághirdetésekben reklámozzák a ballagási műsort, amit bárki megnézhet.

(Borítókép: Az online ballagás felvétele Baján - fotó: Kelemen Áron / Baja város honlapja / Facebook