A Klik utasítására több diák is bukja a sikeresnek hitt felvételijét

A borítékok már szerdán megcímezve álltak az egyik szentesi gimnázium titkárságának asztalán, legkésőbb április 30-ig ugyanis postára kell adni azokat az értesítőket is, melyekből a diákok megtudhatják,

MÉGSEM VETTÉK FEL ŐKET A SZENTESI HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUMBA.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vezetője ugyanis több – a központ alá tartozó – intézmény igazgatóját is arra utasította, vágják vissza a létszámot, így azok a diákok, akik a már kihirdetett felvételi eredmények alapján azt hitték, biztos a helyük szeptemberben, jövő hét elején szembesülhetnek a döntéssel.

Ez olyan, mintha a diáknak június 15-én mondanám azt, hogy kettes helyett mégis inkább megbuktatom

− nyilatkozta az Indexnek Békési Eszter, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai-média tagozatának vezetője. Az országos hírnevű tagozaton a március 12-én kihirdetett eredmények alapján összesen 28 gyerek tanulhatott volna szeptembertől, a döntés miatt

11 DIÁKOT VISZONT ARRÓL ÉRTESÍTENEK MAJD, HOGY MÉGSEM járhat ide, és csak 17 diákkal indul el az osztály.

Békési méltatlannak tartja, hogy ezt csak így meg lehet csinálni a szülőkkel és a gyerekekkel. Azt sem érti, hogy tagozatvezetőként, miért nem tudott arról, hogy a diákoknak a felvételin minimum 60 százalékot kell teljesíteniük a sikeres felvételihez, és ezt miért csak április végén, bőven a felvételik után közölték vele. Ha ugyanis ezt már az év elején tudják, tudatosítják a szülőkben és a gyerekekben is, hogy ez egy kemény felvételi, mondja.

A gimnáziumban nem indul el az egyetlen hat évfolyamos osztály sem, ide 23 gyerek jelentkezett, ők szeptembertől valószínűleg az általános iskolában tanulnak tovább. Tóth Tamás az intézmény igazgatója az „egyeztetési kötelezettsége miatt” nem akart a kérdéseinkre válaszolni.

Úgy tudjuk,

a következő tanévben a tervezett öt osztály helyett itt csak három indulhat el.

Hasonló a helyzet Makón és Csongrádon is. Az igazgatóktól először itt is a felvettek listáját és pontszámait kérték be, pár nappal később, április 24-én pedig egy táblázatot kaptak vissza az engedélyezett létszámmal. Az Index információja szerint, így a Makói József Attila Gimnáziumban és a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban is

három osztály helyett csak kettő indulhat el szeptemberben.

Egyik gimnáziumi forrásunk elmondta, hogy a fenntartó a drasztikus döntést azzal indokolta, hogy így „emelkedhet az oktatás színvonala.” Ő pedagógusként azt mondja, „azzal nem is lenne baj, hogy csökkentik a gimnazisták számát, hiszen kevesebb a gyerek, és kevesebb a tehetséges gyerek is, valóban csökken a színvonal, de egy ilyen döntést akkor sem április végén kell meghozni. Az a rengeteg munka, amit a felvételikbe és az iskola népszerűsítésébe fektettünk, mind kárba veszett.”

„Hogyan magyarázod meg egy 14 éves gyereknek?”

A felvett diákok többsége, akiket a fenntartó döntése miatt tehát mégsem vesznek fel a középiskolákba, a jövő hét elején kaphatják meg a levelet, de van olyan szülő, aki már tudja, hogy gyereke így elbukta a felvételit. Az Indexnek nyilatkozó édesanya azt mondta, még nem árulta el gyerekének az eredményt, megvárja, hogy megérkezzen a levél.

Hogyan magyarázom meg egy 14 évesnek ezt a döntést, amikor még én sem tudom megmagyarázni, hogy ez miért történt?

Ez a diák egyébként 55 százalékot ért el a felvételin és a mostani döntés alapján sehova nem veszik fel. A csongrádi gimnáziumban van olyan, akit annak ellenére kell végül elutasítani, hogy kitűnő bizonyítvánnyal jelentkezett a középiskolába.

Telefonon kerestük a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vezetőjét, de Balázs Józsefet nem értük el. Kérdéseinket elküldtük a Klebelsberg Központnak is, ha válaszolnak közöljük.

(Borítókép: A szentesi Horváth Mihály Gimnázium / Fotó: google streetview)