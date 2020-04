Elfogták a sportolókra támadó hármashatár-hegyi garázdát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtóvadászatot indított az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint futókat és egy kerékpárost támadott meg a II. kerületben, írja a police.hu. A férfi elfogására külön nyomozócsoportot hoztak létre.

A férfit csütörtök reggel 8 óra körül fogták el végül a Kálvária-hegy közelében, és előállították a rendőrkapitányságon. A gyanúsított elszámoltatása megkezdődött, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítottak ellene eljárást.

Mint arról beszámoltunk, a 39 éves B. Ferenc 2019. február 22-én sprayvel lefújt egy futót, majd dulakodni kezdtek, és egy vascsővel is megütötte őt. A gyanú szerint B. Ferenc 2020. április 22-én megtámadott egy kerékpározót, ezúttal is sprayt használt, és őt is megütötte.

Engem április 22.én délután 15:20-kor ért támadás. Velem szembe jött és bármilyen kiváltó ok nélkül először vállal a kerékpárról próbált lelökni, majd ordibálva rámrontott, borssprayvel lefújt és elkezdett egy hosszú tárggyal ütni. Magam sem gondoltam volna, hogy valaha ilyen megtörténik velem, hogy még védekezni sincs lehetőségem, mert azonnal lefújt borssprayvel, ami szinte teljesen elvakított és gátolta az önvédelmet.

– írta az egyik, támadást elszenvedő kerékpáros. Hozzátette, hogy több nagyon hasonló támadás történt az elmúlt években. Olyan eset is volt ahol hosszú pengéjű késsel fenyegetett meg egy futót, Kiss Miklós válogatott terepfutóra pedig egy vasrúddal támadt, és lefújta gázszprével. Akkor a támadót elfogták. A szerdai támadás után a kerékpáros feljelentést tett a rendőrségen.