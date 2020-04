Koronavírusos tüneteik megjelenése után is napokig dolgoztak a tatabányai kórház munkatársai. Ez is kiderül az országos tisztifőorvos határozatából, melyet Kunetz Zsombor szakorvos, egészségügyi szakértő még szerdán osztott meg a Facebookon és az RTL Híradó csütörtök esti adásában számolt be róla.

Müller Cecília április 28-án ebben a határozatban rendelte el a kórház zárlatát. Erről azután döntött, hogy kiderült, 53-an, kórházi dolgozók és betegek fertőződtek meg az intézményben. Elrendelte azt is, hogy a kórház összes dolgozóját hét naponta teszteljék.

A határozat indoklásában azt is írják, hogy több olyan egészségügyi dolgozót is találtak a kórházban, akik

még azután is dolgoztak napokig, hogy már tüneteik volt.

A kórház a szabályokat figyelmen kívül hagyva nem különített el olyan betegeket, akik szorosan érintkeztek koronavírussal fertőzött más beteggel vagy dolgozóval. A határozat szerint a járványügyi hatóság szerint többször kellett felhívni a kórház figyelmét a védőfelszerelés, a szájmaszk és a kesztyű használatára.

A kórház zárlata miatt a betegeket más intézményekbe irányítják át.

Még múlt szombaton írtunk arról, hogy a Szent Borbála Kórház egyik dolgozója volt az 41 éves férfi, aki szintén koronavírus áldozata lett.