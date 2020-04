Tiltakozik a KDNP egy Jézust ábrázoló Népszava-karikatúra ellen

A KDNP tiltakozik a Népszavában kedden (Pápai Gábor karikaturista blogján online is közölt) megjelent vallásgyalázó karikatúra miatt, közölte a kisebbik kormánypárt. Mint írták:

a Krisztus szenvedésén gúnyolódó grafika nem csak hívő keresztények számára fájdalmas és megbotránkoztató, hanem minden jóérzésű honfitársunk számára sértő. Határozottan elutasítjuk, hogy a baloldali sajtóban a kommunizmus legrosszabb időszakát idéző provokatív gyalázkodás jelenhet meg. Különösen tűrhetetlennek tartjuk a frontvonalban helyt álló vezető szakemberek kigúnyolását ebben a nehéz időszakban, amikor rendkívül fontos az összefogás és a nemzet egysége. Felszólítjuk a Népszava szerkesztőségét, hogy haladéktalanul vonja vissza a karikatúrát és kérjen bocsánatot. Ellenkező esetben meg kell tenni a lehetséges jogi lépéseket.

Az ügyben egyébként már petíció is indult, a keresztényüldözés elleni államtitkárságot vezető államtitkár is kikelt, Azbej Tristan is kifogásolta, a kép baloldalán Müller Cecília országos tisztifőorvos látható, tőle jobbra a keresztre feszített Jézus Krisztus, mindehhez az a felirat társul: „Alapbetegsége függőséget okozhat.”

Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár azt írta Facebook-oldalán:

A szélsőséges liberalizmus mellett, a kommunista pártállami reflexek is továbbélnek. Tudom jól, hogy igazából „csak” egy primitív és aljas provokáció a Népszava grafikai „alkotása”, de azt is tudom, hogy a mögött olyan szélsőséges ideológia húzódik meg, ami kész lenne akár tettekben is kifejezni gyűlöletét, ha tehetné. Ezért a hallgatás felelőtlenség. És mi ezért nem is fogunk senkinek a kedvéért és senkinek a nyomására sem meghunyászkodni a továbbiakban sem a keresztényüldözéssel és a keresztényellenességgel szembeni küldetésünkben.

A karikatúra visszavonásáért petíció is indult, amelyet főként kereszténydemokrata politikusok osztottak meg a közösségi médiában.