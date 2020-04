Hatályba lépett csütörtökön az a kormányrendelet, amivel a 200 vagy annál nagyobb férőhellyel rendelkező idősotthonokba kórházparancsnokokat neveznek ki, kezdte Halmosi Zsolt országos kórházparancsnok az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóját.

18 idősotthon kap intézményparancsnokot, ezek közül 8 önkormányzati, 5 állami, 3 egyházi fenntartású, míg 2 intézmény magánkézben van.

Az intézményparancsnok a járványügyi szabályok betartását és az egészségügyi készleteket ellenőrzik, de nem veszik át az intézményvezetők felelősségét. Az iintézményparancsnokokat az egészségügyért felelős miniszter nevezi ki, ismertette a részleteket Halmosi.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elismételte, hogy szerdára 2775 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban. 12 idős krónikus beteg halt meg, ezzel 312-re emelkedett az áldozatok száma. 581-en gyógyultan távoztak a kórházakból. 998 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen.

Továbbra is Budapesten igazolták a legtöbb fertőzöttet, 1368 embernél azonosították a koronavírust a fővárosban, Pest megyében pedig további 375 embernél. Erősen érintett még a járványban Fejér megye, ahol 271 esetről tudnak a hatóságok, Zalában 103, Komáromban 101, Csongrádban 97 fertőzöttet regisztráltak.

Müller azt is mondta, a járvány elérte azt a szintet, hogy enyhítések jöhetnek, de még nem lélegezhetünk fel. Ebben a második szakaszban biztosan kijelenthetjük, hogy az egészségügy felkészült, és senki nem maradhat ellátatlanul az országban.

Lehetséges, hogy az enyhítések miatt több lesz a fertőzött, de a szabályokat továbbra is tartsuk be, mondta Müller. Főképp az idősek, akik továbbra is a legveszélyeztetettebbek. Figyelni fogják a helyzetet, és ha kell, újra beavatkoznak.

Továbbra is zajlik az egészségügyi dolgozók oktatása, olyanoknak is megtanítják a lélegeztetést, akik nem erre vannak képezve, mert a lélegeztetőgépek kezelése egy speciális szaktudást igényel.

Az önkéntesek kiképzése is zajlik közben, 1900 civil önkéntest képeznek ki segédápolónak. 23 ezren jelentkeztek képzésre, orvosok és hallgatók egyaránt vannak, mondta Müller. Közülük többen már elvégeztek egy online tanfolyamot.

18 ezren tettek már sikeres záróvizsgát.

Müller a háromnapos hétvégére is adott tanácsokat. Az anyák napja az egyik legszebb nap az évben az országos tisztifőorvos szerint, és bár a legtöbb ember nem tudja közvetlenül köszönteni az anyákat, online térben még megtehetik, illetve a bonbont, virágot is szabad adni az édesanyáknak, azok Müller elmondása szerint nem terjesztik a vírust.

A tisztifőorvos tájékoztatása után Kiss Róbert vette át a szót, aki főként a korlátozások enyhítéséről és az új rendeletekről beszélt. Mint elmondta, az érettségi alapos indoknak számít otthonunk elhagyására, és ő is megerősítette, hogy a háromnapos hétvégére megnyithatnak a virágüzletek.

A rendőrségi intézkedésekről a következő adatokat sorolta:

1186 ember került hatósági karanténba az elmúlt 24 órában. Összesen 10 199 fő van házi karanténban.

19 esetben észlelte a rendőrség, hogy valaki elhagyta a hatósági karantént az elmúlt 24 órában.

1075 rendőri intézkedést hajtottak végre a kijárási korlátozás megszegése miatt.

448 esetben figyelmeztetést adtak,

299 esetben helyszíni bírságot és

331 esetben feljelentést tettek.

Újságírói kérdések következtek:

A járvány visszaszorítása megtörtént, a közösségi terjedés alacsony Magyarországon, de zárt közösségekben vannak gócok, így például idősotthonokban, kórházi osztályokon, teljes kórházban. (Origo)

Mindenki csak alapos indokkal hagyhagyja el otthonát, továbbra is ellenőrzik a rendőrök a korlátozások betartását. (Origo)

Előbb a magas létszámú intézményeket ellenőrzi az NNK ellenőrei, a héten már a 100 ember alatti intézményeket is ellenőrzik. (M1)

Az önkormányzatok hozhatnak forgalomkorlátozó intézkedéseket saját hatáskörben. (M1)

Magyarországon a fertőző betegségekről szóló bejelentési rendszer alapján azt is jelenteni kell, ha valakinél felmerül a gyanú. Így minden pozitív koronavírusos esetről van adat, szerepelnek a nyilvántartásban. Nem tudnak olyanról, aki pozitív volt a vírusra, de otthon halt volna meg. (444)

Nincs külön rendelkezés a temetkezésre, lehet koporsóval és hamvasztással is temetni. (HVG)

A tatabányai kórház ügyéről Müller azt mondta, a járványügyi szakemberek végeztek a vizsgálatokkal, tudják, hogy hány fertőzött van a dolgozók és az ápoltak között. Többször is vizsgálják őket, mondta Müller. Minden hetedik napon csinálnak tesztet az egészségügyi dolgozókról. (RTL)

A járvány területi különbsége miatt vannak más szabályok Budapesten és vidéken. A fővárosban marad a kijárási korlátozás, továbbra is csak alapos indokkal lehet elhagyni az otthonunkat. (RTL)

Az egészségügyi dolgozókat kórházhigiénikusok segítik, de nem lehet kizárni, hogy megfertőződnek. Magyarországon a jelenlegi adatok szerint az egészségügyi dolgozók 13 százaléka fertőzödött meg.

Az Index csütörtökön is csak egy kérdést küldött az Operatív Törzsnek, de ma se kaptunk választ.