Folytatódik a szájkarate Szijjártó és a román külügy között

A román külügyminisztérium „provokatívnak és helytelennek” nevezte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter üzenetét Klaus Iohannisnak, azt állítva, a

Szijjártó félremagyarázta a román elnök nyilatkozatát

– írja a Transindex.

Megírtuk ugyanis, Szijjártó Péter szerda délután Facebook-videóban reagált Klaus Iohannis szerda délben elhangzó, uszító hangvételű beszédére, melyben a román államfő azzal kapcsolatban fejtette ki véleményét, hogy a román parlament alsóháza a közelmúltban hallgatólagosan elfogadta Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét (valójában szavazás nélkül átpasszolta azt a szenátusnak).

Szijjártó szerint Iohannis megnyilvánulása „kifejezetten civilizálatlan és gyűlöletkeltésre alkalmas”, és tisztában kell lennie azzal, hogy az Erdélyben és Székelyföldön élő magyarság döntő többsége rá szavazott a román elnökválasztáson.

A bukaresti diplomácia Szijjártóra reagálva emlékeztetett arra, hogy „a román alkotmány előírásaival szembemenő törvénykezdeményezés” Románia kizárólagos belügye, a magyar félnek abban nem kell állást foglalnia. A közlemény elítélte, hogy a magyar külügyminiszter több tiszteletet kért az államfőtől a magyaroknak. Úgy vélték, éppen a magyar félnek kell felülvizsgálnia tetteit,

amelyek a Romániával és az ország magas rangú képviselőivel szembeni tisztelet hiányáról árulkodnak.

Szerintük Románia eleget tesz alkotmányos kötelezettségeinek valamennyi polgárával szemben, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.

Azt írták, az elmúlt időben csak azért nem reagáltak a magyar fél provokatív megnyilvánulásaira, mert tekintettel voltak a kétoldalú kapcsolatok fontosságára, el akarták kerülni azok indokolatlan romlását. A román külügy visszafogottságra és tisztánlátásra intett a jószomszédi és stratégiai partnerségi viszony megerősítése érdekében.

Közben ugyanakkor a Maszol.ro arról számolt be, hogy a román sajtóban is többen is elítélték az államfő uszító kijelentéseit. A véleményformáló újságírók, publicisták szinte egyöntetűen az egykori Nagy-Románia Párt elnöke, Corneliu Vadim Tudor nacionalista retorikáját véltek felfedezni az elnök szavaiban, amelyet a legtöbben azzal magyaráztak, hogy Iohannis így akarta megállítani a kormányzó nemzeti liberálisok támogatottságának csökkenését.