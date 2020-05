Vidéken újraindulhat az élet

Bár Fejér megye is erősen fertőzött, a kormány úgy döntött, Budapest és Pest megye kivételével mindenhol eltörli a kijárási tilalmat és lazább szabályokat vezet be. A helyi önkormányzatok saját hatáskörben azért bevezethetnek vagy fenntarthatnak szigorításokat. Lesznek helyek, ahol örülnek majd a belföldi turistáknak, lesznek, ahol nem. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Vidéken (azaz Budapest és Pest megye kivételével szerte az országban) gyakorlatilag újraindul az élet május 4-től. Mindezt azzal indokolta a kormány, hogy Budapesten és Pest megyében van a legtöbb aktív fertőzött és a legtöbb halálos áldozata is a vírusnak.

A legfrissebb adatok szerint Budapesten 1408 embernél azonosították a koronavírust, Pest megyében 380 embernél. Erősen érintett még a járványban Fejér megye, ahol 296 esetről tudnak a hatóságok, Zalában 108, Komáromban 110, Csongrádban 97 fertőzöttet regisztráltak.

A részletek csütörtök késő este jelentek meg a Magyar Közlönyben (itt részletesen is megtalálja a főbb változásokat), de a csütörtöki kormányinfón és az operatív törzs tájékoztatóján elhangzottak alapján már nagy vonalakban lehetett tudni, mi lesz más május 4. után, még ha maradtak is nyitott kérdések.

A fővárosban élők ahogy eddig, úgy május 4. után is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonaikat.

Vidéken – beleértve az erősen fertőzött Fejér megyét is – viszont májusban újraindulhat az élet: azok a vidéki szállodák, éttermek, kávézók május 4-től tudnak újra vendégeket fogadni, ahol szabadtéren foglalhatnak helyet a vendégek, szabad lesz ugyanis a teraszokon, kerthelyiségekben fogyasztani.

Ezenkívül vidéken kinyithatnak a szabadtéri múzeumok, sőt az állatkertek is – utóbbiaknak ez azért is segítség, mert a bevételük nagy része a tavaszi-nyári hónapokra esik, és már korábban jelezték, hogy ha sokáig zárva vannak, akkor nem élik túl állami és/vagy önkormányzati segítség nélkül. (A Fővárosi Növény- és Állatkert viszont továbbra is jelentős bevételtől esik el, és ha nem kap állami segítséget, akkor később a Fővárosi Önkormányzatnak mint tulajdonosnak kell segítenie rajta.)

Vidéken a miséket és az istentiszteleteket is engedélyezik, ahogy a profi és amatőr tömegsportot is, tehát lehet a szabadban például focizni. A késő esti rendeletből kiderült, hogy zárt kapus sportrendezvényeket – beleértve a lóversenyeket is – az egész országban lehet tartani hétfőtől.

Ezenkívül vidéken nagyobb csoportban is lehet majd esküvőket és temetéseket tartani, mindössze az a kikötés, hogy a résztvevőknek megfelelő távolságot kell egymás között tartaniuk. (Lehet koporsóval és hamvasztással is temetni, erre nincs külön szabályozás.)

Kettészakad az ország

Az, hogy Budapesten fenntartják, vidéken pedig eltörlik a kijárási korlátozásokat, a gyakorlatban azt is jelenti, hogy például egy budapesti lakcímmel rendelkező ember elvileg nem mehet el az erősen fertőzött megyének számító Fejér megye központjába, Székesfehérvárra csak azért, hogy kávézzon egyet az ismerősével egy fehérvári bisztró teraszán, hiszen ő csak nagyon alapos indokkal hagyhatja el az otthonát.

Viszont egy fehérvári lakos gond nélkül találkozhat a cimboráival egy söröző teraszán, és iszogathatnak. De a vidéki lakos Budapestre már nem mehet el sörözni csak azért, hogy szórakozzon, hiszen a fővárosban nem talál majd olyan, legálisan nyitva tartó helyet, amelynek a teraszára kiülhetne italozni.

Vidéken várhatóan azért is lesz lazább az élet, mert míg Budapesten marad a kijárási korlátozás, aminek megszegését a gyakorlatban akár büntethetik is, vidéken csak amolyan kérésként fogalmazódnak meg a lazább szabályok: a kormány arra kéri a vidéken élőket, hogy a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön hordjanak maszkot, valamint tartsanak távolságot a többi embertől, de aki nem így tesz, azt valószínűleg nem éri szankció.

AZ IS IGAZ UGYANAKKOR, HOGY BÁR A KORMÁNY FELOLDJA VIDÉKEN A KIJÁRÁSI TILALMAT, LEHETNEK MAJD OLYAN vidéki ÖNKORMÁNYZATOK, AMELYEK SAJÁT HATÁSKÖRBEN SZIGORÍTÁST VEZETNEK BE.

Az önkormányzatok ugyanis hozhatnak például forgalomkorlátozó intézkedéseket saját hatáskörben. Olyan helyzet is előfordulhat (például a természetes vizek melletti településeken), hogy az önkormányzat ugyan lezárná az oda vezető utakat, így védve magát a turistáktól, de erre azért nem lesz lehetősége, mert nincs elég embere, önkéntese a feladatra. Utóbbira példa lehet Velence, míg Tihanyban már alig várják az ott élők, hogy újra beinduljon az élet, és jöjjenek turisták.

Érdekes helyzetet szülhet egyébként a korlátozások területi feloldása. Ha csak a szabályozásból indulunk ki, akkor nem látogathat el Tihanyba egy budapesti család, hiszen a család tagjai a fővárosban érvényes kijárási korlátozás miatt csak alapos indokkal hagyhatják el otthonaikat. Márpedig egy vidéki kirándulás nem számít annak.

Az egész országban május végéig biztos zárva lesznek az iskolák, de azt egyelőre még nem tudja a kormány, hogy júniusban kinyitnak-e vagy sem, erről majd május végén dönthetnek.

A virágboltok május 1-től május 4-ig az egész országban, így Budapesten is korlátlan ideig nyitva tarthatnak. Ez a döntés azért is érdekes, mert miközben azt teszi lehetővé, hogy az emberek anyák napjára virágot vegyenek, az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján Müller Cecília tisztiorvos felhívta a figyelmet, hogy online is fel lehet köszönteni az édesanyákat.

A nyári fesztiváloknak annyi

Szintén az egész országban megmarad az ingyenes parkolás annak érdekében, hogy ne a tömegközlekedést vegyék igénybe azok, akiknek van autójuk.

A rendezvényre vonatkozó korlátok is országszerte érvényben maradnak: augusztus 15-ig semmilyen rendezvény nem tartható meg, sem az 500 főnél nagyobb, sem az annál kisebb rendezvények.

Ezt jogi okokból fogalmazta meg a kormány, mert nagyon nem mindegy a fesztiválok számára, hogy miért maradnak el, erről bővebben ebben a cikkben írtunk. A döntés mindenesetre azt is jelenti, hogy az idei nyári fesztiválszezon elmarad.

Vidéken akár kinyithatnak az egyetemek

Az érettségi miatt is lazított a kormány. Április 30-tól alapos indoknak minősül minden olyan tevékenység végzése, amely tanulmányi kötelezettség vagy tanulmányok lezárásából fakadó kötelezettség – ez derül ki a Magyar Közlönyből, de azt nem tudni még, hogy mi lesz az egyéb vizsgákkal, például a tanfolyamokkal, OKJ-s vizsgákkal.

Az egyetemeket vidéken megnyithatják a rektorok, de az egyetemi kollégiumoknak továbbra is zárva kell maradniuk.

Azt nem tudni, hogy meddig lesznek ilyen lazák a szabályok vidéken, de a döntéshozók elmondásából arra lehet következtetni, hogy ha megugrik itt a fertőzések száma, akkor ismét szigoríthatnak. Márpedig az eddigi nyilatkozatok alapján a kormány nem zárja ki, sőt készül is a tömeges megbetegedésekre.

(Borítókép: Aradi László / Index)