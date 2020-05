Újabb 11 áldozata van itthon a koronavírusnak

Újabb 88 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 2863 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt újabb 11 krónikus beteg, ezzel 323-ra emelkedett az áldozatok száma. 609-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat, írja a kormányzati tájékoztató oldal.

Az újabb áldozatok között van egy 54 éves nő, akinek vérszegénysége és májzsugora volt.

Egy nappal ezelőtt, csütörtökön 48 új fertőzöttet regisztráltak, 12 ember halt bele a betegségbe, és 45 főt nyilvánítottak gyógyultnak. Az aktív eseten száma aznap 1882 volt, ami 9 fős csökkenést jelent, azaz ennyivel kevesebb volt az éppen aktuálisan betegként nyilvántartottak száma, mint egy nappal korábban. Kórházban 998 beteget ápoltak, közülük 54-en voltak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 10 199-en voltak, tesztet pedig eddig összesen 72 951 mintán végeztek el akkreditált laboratóriumban (ez nem egyenlő a tesztelt emberek számával).

A területi adatokból az látszik, hogy a 88 új igazolt fertőzött többsége azokban a megyékben jelent meg, amelyek már eddig is a járvány gócpontjainak tűntek. A fővárosban 40-nel lett több igazolt eset, ismét megugrott a Fejér megyei esetek száma (egy nap alatt 25-tel, csaknem 10%-kel 296-ra emelkedett), Komárom-Esztergom megyében 9-cel lett több igazolt eset, míg Pest és Zala megyében 5-5 új fertőzöttet regisztráltak (a többi megyében, ha volt is, 1-2 új esetről tudni).

Mostanra a fővárosban 80 igazolt koronavírus-fertőzés jut 100 000 lakosra, Fejér megyében 71, Zalában 40, Komárom-Esztergom megyében 37. Az országnak messze ezek a legfertőzöttebb területei lélekszámarányosan, csak öt megye van ezeken kívül, ahol a 100 000 lakosra jutó esetszám eléri a 10-et.

Tanácsok anyák napjára

Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján többek között kiderült, hogy aznap hatályba lépett a kormányrendelet, amellyel 200 vagy annál nagyobb férőhellyel rendelkező idősotthonokba kórházparancsnokokat neveznek ki. Ez 18 idősotthont érint.

Müller Cecília országos tisztifőorvos újra elmondta, hogy a járvány elérte azt a szintet, hogy enyhítések jöhetnek, de még nem lélegezhetünk fel. Ebben a második szakaszban biztosan kijelenthetjük, hogy az egészségügy felkészült, és senki nem maradhat ellátatlanul az országban. Lehetséges, hogy az enyhítések miatt több lesz a fertőzött, de a szabályokat továbbra is tartsuk be – mondta. Főképp az idősek, akik továbbra is a legveszélyeztetettebbek. Figyelni fogják a helyzetet, és ha kell, újra beavatkoznak.

Az egészségügyi dolgozókat kórházhigiénikusok segítik, de nem lehet kizárni, hogy megfertőződnek. Magyarországon a jelenlegi adatok szerint az egészségügyi dolgozók 13 százaléka fertőződött meg. Minden hetedik napon csinálnak tesztet az egészségügyi dolgozóknál. Tovább folyik az egészségügyi dolgozók továbbképzése, és civil önkénteseket is kiképeznek segédápolónak. Az online egészségügyi vizsgát már 18 ezren tették le.

Müller Cecília a hosszú hétvégére és az anyák napja járványkompatibilis megünneplésére is adott tanácsokat, illetve a tévén keresztül köszöntette fel saját édesanyját. Kiss Róbert rendőr alezredes megerősítette, hogy az anyák napjára való tekintettek a hosszú hétvégére korlátozás nélkül megnyithatnak a virágüzletek.

Megkezdődik az enyhítés

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kijárási korlátozások enyhítéséről beszélt. A kormány szerdán arról döntött, hogy fokozatosan, szigorú menetrendek mellett az élet újraindítható. Változatlanul fontos szempont, hogy a leginkább veszélyeztettek védelme garantálva legyen, ezenkívül pedig az esetszámok területi eloszlását is figyelembe vették az új szabályok kialakításakor.

Négy egyetem orvostudományi karának összefogásával reprezentatív tesztelés kezdődik, amivel megnézik, hogy az ország hány százaléka esett át eddig a fertőzésen. Így mutatják ki az antitesteket is. A kórházakból kimenő és bejövő betegeket, az idősotthonok dolgozóit kötelezően tesztelni kell. Május 4-től a védekezés átlép a második szakaszba, mondta Gulyás, de a fertőzöttek eloszlása miatt

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE EGYES JÁRÁSAIBAN TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK A KORLÁTOZÁSOK.

Az intézkedéseket így országosan és külön vidékre is meghozta a kormány.

Országosan ezeket az intézkedéseket hozta a kormány:

Az idősek továbbra is csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat.

A tömegközlekedési eszközökön és a boltokban kötelező lesz maszkot viselni, tartsunk másfél méteres távolságot egymástól.

Május végéig biztosan nem tér vissza a rendes oktatás, az továbbra is digitálisan folytatódik.

Marad az ingyenes parkolás az egész országban.

Augusztus 15-ig nem lehet megtartani semmilyen rendezvényt tartani (korábban azt jelentették be, hogy csak 500 száz főnél nagyobb rendezvényeket tilos, de ezt éjszaka a kormányszóvivő módosította), így a nyári fesztiválszezon szinte teljesen elmarad.

Vidéken a kormány ezeket az intézkedéseket hozta (ez tehát Budapestre és Pest megye egyes járásaira nem vonatkoznak):

Megnyithatnak az éttermek, szállodák, kávézók teraszai, kerthelyiségei.

Az üzletek időkorlát nélkül kinyithatnak, továbbra is megmarad az idősek védett idősávja (9–12 óra).

Kinyithatnak a strandok, szabadtéri fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok.

A szolgáltatások korlátozások nélkül működhetnek.

A profi, amatőr és tömegsportban engedélyezik az edzést és a zártkörű sporteseményeket.

A korábbi szabályok betartásával megtarthatóak a temetések, esküvők, istentiszteletek.

A magánegészségügyben feloldják a korlátozásokat május 4-től.

A közegészségügyben négy lépésben, fokozatosan oldják fel a korlátozásokat.

A kormány az érettségikkel is foglalkozott, szerintük mindenki felkészült az érettségikre. Gulyás elismételte, hogy az érettségizők 97 százaléka most akar érettségizni, 3 százalék magától visszalépett. Biztosítani fogják, hogy egy teremben egyszerre csak tíz ember legyen, megfelelő távolsággal egymástól, de elismételte, hogy senkinek sem kötelező most érettségit tennie.

(Borítókép: Huszti István / Index)