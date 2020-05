Orbán: Októberben-novemberben jöhet a járvány második hulláma

Cikkünk frissül.

A következő napok legfontosabb kifejezése a szigorú menetrend és a fokozatosság lesz, mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában.

Szerinte a vírus itt van, vakcina pedig egyelőre nincs, nincs rá garancia, hogy a vírus magától elpusztul vagy elmegy, ezért a védekezést nem lehet feladni.

Megismételte azt is, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az idősekre a legveszélyesebb a fertőzés, rájuk, illetve a fővárosra külön szabályokat kell alkotni. Ezért maradnak fent a kijárási korlátozások Budapesten és Pest megyei járásokban, míg vidéken védelmi intézkedéseket, könnyebb szabályokat vezetnek be.

Magyarország azt kijelentheti - kellő büszkeséggel -, hogy az első csatát megnyerte, mondta. Időt nyertünk, és az egészségügy is felkészült. Ha hirtelen újra nagy hullámban terjedne a járvány, akkor nincs olyan település az országban, ahol valaki azt gondolhatja, hogy ellátás nélkül marad.

Az életet viszont újra kell indítani szerinte, mert

így élni, amit a védekezés kikövetelt tőlünk, hosszabb távon nem lehet.

Itt jön be a képbe Ausztria, a mi úgynevezett laborunk. Az ottani döntéseket és tapasztalatokat építi be Orbán az itthoni védekezésbe. De már a cseheket is figyelik.

Ha sikerül Budapesten a halálozási arányt csökkenteni, akkor nem fognak habozni abban, hogy a fővárosban is lazításokat vezessenek be.

Orbán azt is mondta, a vírus nem ment el, a járványügyi szakemberek, orvosok többsége azt mondja, olyan világjárvány, aminek egy hulláma volt, nem létezik, tehát lesz második hullám.

A nyáron lelassulhat a járvány, de számítanak arra, hogy jön a második október, november környékén

- tette hozzá. Azt nem tudják megmondani, hogy kisebb vagy nagyobb lesz-e ez a második hullám.

A nemzetközi bírálatok

Meggyőződése Orbánnak, hogy létezhetnek összeesküvés-elméletek a világban. Abban biztos volt, hogy amikor már látszódott, egy európai kiterjedésű járvány előtt járunk, "megjelennek majd a pénzügyi befektetőktől és spekulánsoktól azok a pénzügyi javaslatok", amik arról szólnak, hogyan kell finanszírozni ezt a válságot.