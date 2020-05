A koronavírus-járvány közepén rabosították a Momentum aktivistáit

"A Momentum aktivistái 2019. január 21-én egy festékfújós akcióval fejezték ki tiltakozásukat amiatt, hogy az ügyészség eljárást indított az MTVA székházában jogszerűen tartózkodó országgyűlési képviselők ellen. A tiltakozás jeleként olyan, a kormányt érintő ügyeket festettek fel a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épületének bejárata elé, melyek vizsgálatával az ügyészség egyáltalán nem foglalkozott. Azóta azonban a lemosható festékkel történő politikai véleménynyilvánítás bűnüggyé vált. Aktivistáinkat csoportosan, kisebb értékre, politikai véleménynyilvánítás céljából elkövetett rongálással vádolják. A kár alapja a takarítási költség, a maximális büntetési tétel pedig 3 év

- kezdi közleményét a Momentum. A párt hozzáteszi, hogy a gyanúsítás ellen panaszt tettek, mivel szerintük az ügyészség a kárt nem tudja igazolni, "csak egy belső levelet tudnak mutatni, amiben az a kifejezés szerepel: >>az FKF estében 210.068 forint, míg a Városüzemeltetési kft esetében 185.000 forint többletköltség merült fel<<."

"Ettől függetlenül 2020 áprilisában, a koronavírus-járvány közepén berendelték őket személyes kihallgatásra és rabosításra - mindezt úgy, hogy a járványhelyzet miatt gyakorlatilag nincsenek kihallgatások, a bíróságok pedig ügyeket zárnak le, mert a jelenleg nincs lehetőségük tanúmeghallgatásra"

- írják. Azt is írják, hogy képeik vannak arról is, a kihallgatást és rabosítást végző rendőrön nem volt sem maszk, sem kesztyű (csak a festékes ujjlenyomatvételnél), és kézfertőtlenítő sem volt sehol. Ők úgy tudják, a járvány miatt egyébként nem is igazán csinálnak már ujjlenyomatvételt.

A momentumos akcióról ebben a cikkünkben írtunk annak idején.