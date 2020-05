Elérkeztünk az Iskolatéve utolsó órájához. Valljuk be, az az azért nem a legjobb ómen így az érettségi előtt két nappal, hogy épp a mohácsi csatáról lesz szó, de azt üzenjük mindenkinek: bármi is történik az érettségin, ne aggódjanak, több is veszett Mohácsnál.

Érdemes lesz megnézni szombaton 13 órakor Repárszky Ildikó, a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanárának óráját, mert ez is egy olyan téma, ami gyakran kerül elő az érettségin és sok diáknak okoz fejtörést. De ez egyáltalán nem csak az érettségizőknek szól: az órát nyugodt szívvel ajánljuk minden történelem iránt érdeklődőnek 14-100 éves korig.

Mohács, és ami utána következett, avagy semmi sem úgy van, ahogy tudtuk/tudjuk?

Új kutatások és mai tudományos viták a mohácsi csata előzményeiről, lefolyásáról és következményeiről

Tényleg a magyar állam totális bukása, cserbenhagyás és/vagy belső árulás eredménye?

A ma ismert Mohács-kép kialakulása, némi irodalmi kitekintéssel

Mi is döntötte el a csata kimenetelét? Három bonyolult történelmi szál felfejtése: 1) Az Oszmán Birodalom aktuális helyzete: Szulejmán sikertörténete, az oszmánok katonai és gazdasági ereje - 2) Habsburg-francia hatalmi vetélkedés, amely évszázadokra meghatározta az európai politikát - 3) A Magyar Királyság belső erőforrásai és katonai ereje; politikai küzdelmek, és a Habsburg-Jagelló szövetség

A mohácsi csata következményei: kettős királyválasztás

Szapolyai „lepaktálása” az oszmánokkal és ennek történelmi realitása

Miért nem sikerült egyben tartani az országot?

Az ország három részre szakadása 1541-ben

Az óra végén némi jótanács az esszéíráshoz

