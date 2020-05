Május 4-től újraindul Magyarországon az egészségügyi ellátások nagy része, így a háziorvosi és a fogászati ellátás, a szakrendelések, az egynapos ellátások, a transzplantációk és a magánszolgáltatások is - derült ki az Index birtokába került levélből. Az egészségügyi intézmények vezetői várták a lépést, ám így is sok a kérdőjel. Kérdéses például, hogy honnan kapnak megfelelő számú védőfelszerelést.

Kásler Miklós április 30-i keltezésű levelét aznap este, vagy május elsején reggel kapták meg az egészségügyi szolgáltatók vezetői. A miniszter azt írja, a járványhelyzet kedvező alakulása miatt elrendeli az egészségügyi ellátás újraindítását. Tehát május 4-től már nem csak a sürgős, azonnali ellátást igénylő beavatkozások elvégzése engedélyezett, hanem szigorú higiénés szabályok betartása mellett újraindul a

háziorvosi és házi gyermekorvosi, továbbá védőnői ellátások és a fogászati alapellátás,

a járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati szakellátást is,

az egynapos ellátások,

a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és a transzplantációs beavatkozások és

a nem közfinanszírozott (magán) ellátások.

Mit jelent pontosan az egészségügy újraindulása?

Milyen ellátásokhoz kell negatív vírustesztet bemutatni?

Mit szólnak az egészségügyi vezetők Kásler Miklós körleveléhez? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Kásler azt kéri, hogy a COVID-19 átviteli szempontjából alacsonyabb kockázatot jelentő, egyben a beteg egészségügyi állapota szempontjából sürgősebb beavatkozásokat végezzék el.

Háziorvosi és fogászati alapellátás

A háziorvosi és fogászati alapellátás újraindításának feltétele, hogy a beteg telefonon előzetesen időpontot kérjen, majd a rendelőbe lépéskor testhőmérséklet mérése szükséges. A betegeknek 1,5 méteres távolságot kell tartaniuk egymástól az ellátóhelyen. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni, a dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert és védőeszközöket kell biztosítani.

Csak telefonos konzultáció után kerülhet sor személyes orvos-beteg találkozásra, amelynek előjegyzés szerint kell történnie, a jogszabály szerinti heti 15 órában. Óránként maximum 4 beteg vizsgálata engedélyezett.

Telefonon vagy egyéb nem személyes úton kell viszont végezni az igazolások, keresőképtelen állományigazolások kiállítását, szociális ellátáshoz szükséges dokumentumok kiadását.

Járóbeteg szakellátás

Itt is csak telefonon előre egyeztetett időpontban lehet megjelenni, 1,5 méteres távolságot kell tartani a betegek között, és itt is szükség van lázmérésre. Emellett „meg kell teremteni egy olyan elektronikus egészségügyi szolgáltatást, amely lehetővé teszi a személyes találkozás nélküli kapcsolattartást, a pácienssel való kommunikációt, telefonos vizit lebonyolítását" - írják. Három kimenetel lehet az első távkonzultáció után:

Megnyugtató, nincs további teendő a beteggel.

Kérdéses, ez esetben újabb távkonzultáció, gyógyszerfelírás e-receptre.

Problémás, ebben az esetben személyes vizsgálat nem kerülhető el, a beteget időpontra kell hívni.

Telefonos konzultáció alapján az orvos rendelkezhet a kórházi beutalásról és mentőrendelésről. Az intézményi vizsgálat esetén óránként maximum 4 vizsgálat javasolt. Csak olyan szakrendelés működhet tehát, ahol előjegyzés alapján fogadják a betegeket.

A beteg épületbe való belépésekor kötelező elővizsgálatot (pre-triage) tartani, ahol meg kell mérni a beteg lázát, kézfertőtlenítést kell végezni, ki kell tölteni a járványügyi kérdőívet és

az ellátóhelynek védőmaszkot kell biztosítania a betegnek.

A koronavírus gyanús beteget az erre a célra kijelölt és elkülönített pre-triage szakrendelőben kell ellátni. A pre-triage rendelőben valamennyi egyéni védőeszköz (FFP 2 maszk, védőszemüveg, arcvédő maszk, köpeny, gumikesztyű), kéz és felületfertőtlenítő biztosított kell, hogy legyen.

KOCKÁZATOS JÁRÓBETEG-BEAVATKOZÁST CSAK NEGATÍV KORONAVÍRUS-TESZT (PCR VIZSGÁLATI EREDMÉNY) BIRTOKÁBAN LEHET ELVÉGEZNI.

A fekvőbeteg ellátás visszaépítésével kapcsolatban javasolják, hogy az akut esemény utáni rehabilitációs tevékenységet indítsák el. Az egynapos ellátásokat előzetes koronavírus-tesztelést követően lehet végezni. A magánegészségügyben szintén az előzőekben leírt feltételeket kell teljesíteni.

Várták már

Az általunk megkérdezett egészségügyi intézményvezetők várták már, hogy visszatérjenek a normális betegellátáshoz, sőt, a többség készült is erre, senkit nem ért váratlanul a levél. Azt viszont, hogy megint ilyen „szerencsétlen" időpontban érkezett, többen is kifogásolták.

Orvosokat, ápolókat sok helyről „vittek át" covidos osztályokra, az ő hiányukat megérezhetik majd az ellátóhelyek, de a betegszámok mindenhol jócskán visszaestek az elmúlt másfél hónapban, ezért jelentős humánerőforrás probléma nem valószínű, hogy lesz - mondták.

A névtelenséget kérő megszólalók szerint ugyanakkor nagy gondot jelenthet a megfelelő védőfelszerelések hiánya, Kásler levele szerint ugyanis az ellátóhelyeknek az érkező betegek számára is biztosítani kell a védőeszközöket, de eddig még az egészségügyi dolgozóknak se volt elegendő és megfelelő minőségű eszköze. Bizonytalan, hogy a betegeknek mindezt hogyan fogják tudni biztosítani.

Ne raktárakban tartsa

Az elmondások alapján a kórházakban valamelyest javult a helyzet, a korábbi állapotokhoz képest több védőfelszerelése van a dolgozóknak. De például sok szakrendelő esetében a kormány eddig egyáltalán nem biztosított védőfelszerelést, ezeken a helyeken eddig az önkormányzatoktól és a magánadakozóktól érkező ilyen-olyan eszközöket használták.

Milyen alapon kötelez minket a miniszter arra, hogy adjunk maszkot az embereknek, amikor semmilyen védőfelszerelést nem kaptunk a kormánytól? Amit kaptunk azt az önkormányzat adta a dolgozóknak. Örülnénk, ha a kormány nem raktárakban tartaná, meg külföldre osztogatná ezeket, hanem végre az egészségügyi dolgozóknak adná

- mondta az egyik szakrendelő vezetője.

Több helyen pedig saját költségen szerezték be ezeket, úgy, hogy plusz forrást erre nem biztosított a kormányzat. Több vezető azt mondta, hogy ezek egyáltalán nem olcsó dolgok, egyetlen, megfelelő minőségű komplett védőruházat 30-40 ezer forintba kerül.

De a háziorvosok is nagyon kevés maszkot kaptak, és érintésmentes lázmérője sincs mindenkinek, ezt egyébként manapság nem könnyű beszerezni, az elmondások alapján hetekbe is telhet, míg valaki hozzájut.

A levél szerint az elektív (tervezhető, ütemezett) műtétek előtt koronavírus-tesztet kell végezni a betegeken, de az általunk megkérdezett intézményi vezetők szerint más esetben is szükség volna erre, hiszen akár egy szájsebészeti vagy fül-orr-gégészeti vizsgálat is fokozott kockázattal jár, az orvosok és ápolók számára ilyenkor is magas a megfertőződés kockázata. De például a szakrendelőkben nincs pénz olyan védőfelszerelésre, ami megfelelő védelmet nyújtana.

A 65 évnél idősebb egészségügyi dolgozók továbbra is eldönthetik, hogy munkába állnak-e, vállalva a megfertőződés kockázatát. Eddig ezt - érthető módon - nem mindenki vállalta, de persze sokan munkában maradtak.

A megkérdezettek szerint ha pár hét alatt megnő a betegszám, akkor az intézményeknek az lehet az érdeke, hogy visszajöjjenek az idősebb orvosok és ápolók, de egy részük ezután sem valószínű, hogy visszaáll.

Sok beavatkozás maradhatott el

Az ellátás újraindítása szakmailag indokolt, mert nagyon sok beavatkozás maradhatott el, ez pedig sokaknál állapotromlással járhatott - mondta Rékassy Balázs orvos, egészségügyi szakközgazdász. Szerinte is érthetetlen, hogy miért a hét utolsó munkanapjának végén adják ki azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján a következő munkanap elején már mindenkinek készen kell állnia az ellátás új rendjére.

Azt mondja, fokozatosabb nyitásra lenne szükség, és az egész folyamatot jobban elő kellett volna készíteni. Rékassy szerint most is kihagytak több fontos szakmai szervezetet az egyeztetésekből, és az intézmények működését is jobban össze kellene hangolni. Bizonytalan, hogy ha szükség van rá, akkor a koronavírus-teszteket ki fogja megszervezni, és ki fogja kifizetni, valamint, hogy a betegek mellett az egészségügyi dolgozókat is szűrik-e majd. A humánerőforrás ellátottság szerinte is kérdéses, hiszen most nemcsak az állami, hanem a magánellátás is újraindul.

Többen is azt mondták, hogy a járvány előtti betegszámok 2-3 hétnél hamarabb nem fognak visszaállni, gondot inkább az okozhat, hogy sok krónikus beteg eddig nem mert orvoshoz fordulni, ezért ők most a szokásosnál nagyobb számban jelenhetnek meg a következő időszakban. Abban is egyetértés volt, hogy fontos tudatosítani a betegekben, hogy nem múlt el a veszély, mindenki fokozottan figyeljen az előírásokra, és csak indokolt esetben keresse fel a betegellátó helyeket.

(Borítókép: A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház COVID osztálya Kistarcsán, 2020 április 30-án. Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly)