Többen tanulnak tovább technikumokban, mint gimnáziumban

Tovább nőtt idén a szakképzés népszerűsége az általános iskola nyolcadik osztályosainak körében. 35,8 százalékukat gimnáziumba, 42,1 százalékukat technikumba, 20,3 százalékukat szakképző iskolába, 1,4 százalékukat pedig szakiskolába vették fel, vagyis többen választották a szakmát adó képzéseket, mint a gimnáziumokat.

Idén nagyobb arányban folytatják tanulmányaikat a diákok a szakmát és érettségit egyszerre nyújtó középfokú szakképzési intézményben, mint az előző másfél évtized bármelyik évében.

Az ősztől induló technikumokban mintegy 34 ezer fiatal szerezhet szakmát az érettségi mellé-közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Azt szeretnénk, hogy a fiatalok alapos, korszerű és a munkaerőpiacon értékes tudással rendelkezzenek, ezért fejlesztjük és újítjuk meg a szakképzés rendszerét. A jelentkezési adatok alapján az látható, hogy a diákok körében is népszerűbb lett a szakma tanulása

- mondta Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár.

Júliustól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 32 ezer oktató bére. A következő tanévtől teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában, amelyet tanulmányaik előrehaladtával munkabér válthat fel.

Az ITM közelmúltban kiadott határozata lehetővé teszi a technikumok szakmai vizsgára felkészítő két évfolyamos képzésébe való bekapcsolódást azok számára is, akik a járványhelyzet miatt most nem akarnak vagy nem tudnak érettségi vizsgát tenni. A középiskola befejező évfolyamát elvégzők közül tehát bárki beiratkozhat a technikumok kétéves képzéseire, az érettségit elegendő utólag, legkésőbb a szakmai vizsgáig megszerezniük. A könnyítés azokra a szakgimnáziumi tanulókra is vonatkozik, akiknek egy év van hátra a szakmai vizsgáig.

(MTI)