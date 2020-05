A globális koronavírus-járványra hivatkozva világszerte egyre több a hatósági fellépés az újságírók ellen - írta összegzésében az Amnesty International a sajtószabadság napján. A kormányok megszerették a fake newst is, a büntetőtörvénykönyv módosítására is remek hivatkozási alapnak bizonyult, többek között Magyarországon is - írta a jogvédő szervezet.