Az oltásellenesek is az egyéni szabadságjogokkal érvelnek, ahogy az amerikai korlátozások ellen tüntetők is. Most jobban megszólítanák a hasonlóan gondolkodókat az amerikai politikai spektrum jobbszéléről.

Kapcsolódó Az oltáselleneseknek is lökést adhatnak a tüntetések az USA-ban Több helyi tüntetés szervezői közt oltásellenesek is feltűnnek, meglovagolnák az elégedetlenséget.