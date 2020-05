A Johns Hopkins University jelentése szerint az USA-ban 1 132 539 igazolt koronavírussal fertőzött van és legalább 66 369 halott. Szombaton 29 078 új esetet és 1426 halálos áldozatot jelentettek. A legtöbb fertőzött és halálos áldozat New York és a vele szomszédos New Jersey államokban van, New Yorkban 312 977 esetre 24 198 haláleset, New Jersey-ben 123 717 esetre 7742 halálos áldozat jut. Az USA-ban a legkevesebb fertőzött Alaszkába van (365), a legkevesebb halálos áldozat Montanában (42). Tovább erre>>>