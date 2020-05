Több mint tízezer új fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol jelenleg 134 ezer fertőzést tartanak nyilván. Ennek felét a 12,6 milliós Moszkvában, ahol a polgármester szerint a fertőzöttek száma önmagában 250 ezer is lehet, legalábbis a tesztekből kikövetkeztethető matematikai modellek alapján. Oroszország és az Egyesült Királyság a két európai ország, ahol a leggyorsabban terjed a járvány, igaz, az utóbbiban 28 ezer, addig az előbbiben csak 1280 fő a halálos áldozatok száma hivatalosan. A terjedés úgy gyorsul Oroszországban, hogy országszerte komoly, Moszkvában különösen szigorú kijárási szabályok vannak érvényben, amit digitálisan is hatékonyan ellenőriznek.

A teljes képhez azonban hozzátartozik az is, hogy Oroszország intenzíven, már napi 40 ezer feletti mértékben tesztel, így a magas számok a pontos követésnek is köszönhetők. Az is igaz, hogy a polgármester becslése olyan modellt jelent, amely más országban is sokkal több fertőzést feltételez. Ugyanakkor aggasztó, hogy a járvány lassulásának nincsen jele, így még távol van, hogy a tetőzésről lehessen beszélni.