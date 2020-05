Öt újabb áldozata van a koronavírusnak

340-re nőtt a halálos áldoztatok száma vasárnap reggelre Magyarországon a hivatalos adatok alapján. Az áldozatok - három férfi és két nő - 63 és 78 év közöttiek voltak. A 63 éves nőnek krónikus tüdőbetegsége, rosszindulatú daganata volt, de mindegyik beteg krónikus betegségen szenvedett. A 78 éves nő alapbetegsége Parkinson-kór, cukorbetegség és magas vérnyomásban volt. A 72 éves férfi áldozat krónikus obstruktív tüdőbetegségben és krónikus veseelégtelenségben szenvedett, a 71 éves férfinak magas vérnyomása, cukorbetegsége, agyi érelmeszesedése, májzsugorodása volt, a 78 éves férfi áldozatnak szívbillentyű-elégtelensége volt.

Eddig 629 ember gyógyult ki a betegségből, az aktív esetek száma 2029.

Az eddig regisztrált fertőzöttek száma 2998, hatósági karanténban 10786 ember tartanak.

Egy nappal ezelőtt, szombaton 79 új fertőzöttet regisztráltak, 12 ember halt bele a betegségbe, és 16 főt nyilvánítottak gyógyultnak. Az aktív esetek száma aznap 1982 volt, ami 51 fős növekedést jelent, azaz ennyivel több volt az éppen aktuálisan betegként nyilvántartottak száma, mint egy nappal korábban. Kórházban 1008 beteget ápoltak, közülük 52-en voltak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 10 754-en voltak, tesztet pedig összesen 82 010 mintán végeztek el akkreditált laboratóriumban.

Ez nem egyenlő a tesztelt emberek számával - hogy mennyi embert teszteltek valójában, azt az Operatív törzs nem közli és a Népjóléti bizottság ülésén sem válaszolta meg.

Az ország nagy részében jön a lazítás

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este jelentette be, hogy vidéken lazítanak a kijárási korlátozáson, és elkezdődhet az élet újraindítása, míg Budapesten és Pest megyében szigorúak maradnak a szabályok, és ahogy eddig is, május 4. után is csak alapos indokkal hagyhatják el az otthonaikat az ott lakók. Az új szabályokat röviden itt, majd bővebben itt foglaltuk össze. Mivel arról ellentmondó információk érkeztek, hogy budapesti vagy Pest megyei lakosként elmehetünk-e a saját nyaralónkba izolálódni, ennek külön is utánajártunk.

Hétfőtől újraindul Magyarországon az egészségügyi ellátások nagy része is, így a háziorvosi és a fogászati ellátás, a szakrendelések, az egynapos ellátások, a transzplantációk és a magánszolgáltatások is – derült ki szombaton az Index birtokába került levélből, amelyet Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere küldött ki az egészségügyi intézményeknek. Az intézményvezetők várták a lépést, de így is sok a kérdőjel. Nem világos például, hogy honnan kapnak megfelelő számú védőfelszerelést.

Több ígéretes terápiával is kíséretezünk

Az operatív törzs szombati tájékoztatóján Kiss Róbert rendőrezredes elmondta, hogy több határátkelőnél változnak a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások.

Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója arról beszélt, hogy két ígéretes terápiával kapcsolatban is folynak kísérletek. Az egyik a már gyógyult betegek vérében található antitestekre épülő vérplazma-terápia. Ehhez egyre több felépült betegtől sikerül vérplazmát begyűjteni, és ígéretesek az eredmények is, ráadásul a vérplazma hosszú ideig tárolható, így egy esetleges második hullámra is felhalmozhatók belőle készletek.

A másik a tocilizumab nevű reumagyógyszerre épülő kezelés, amely a legsúlyosabb állapotú betegeken segíthet, és Franciaországban már hatékonynak bizonyult. Magyarországon 5 hete alkalmazzák, és a súlyos betegek intenzív osztályra kerülését, illetve a már ott kezeltek halálát segíthet megakadályozni.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a remdesivir nevű ebolagyógyszert is tesztelik, amely korábban egy vizsgálatban hatástalannak bizonyult, de más eredmények szerint ígéretes lehet, és az amerikai gyógyszerhatóság épp pénteken adott ki rá ideiglenes engedélyt. Magyarország az első között vesz részt a gyógyszer kipróbálásban Lengyelországgal együtt, most kezdődnek meg a klinikai vizsgálatok.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon: