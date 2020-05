Ha sokan megcsináltatják, sok mindent megtudhatunk az országos koronavírus-szűrésből

A Semmelweis Egyetem rektora arra kér mindenkit, aki értesítést kap, hogy menjen el a szűrésre, mert minél többen mennek el, annál többet tudunk meg a vírusról – írja az MTI. Merkely Béla a koronavírus-szűrőprogramról a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt.

Az országos programba véletlenszerű kiválasztással csaknem 18 ezer embert hívtak meg.

A négy egyetem – Semmelweis Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és Pécsi Tudományegyetem – által végzett országos reprezentatív járványügyi kutatás egy tudományos vizsgálat. A szűrőprogramba a feltételezett fertőzötti arányból kiindulva 17 780 embert hívtak meg véletlenszerűen kiválasztva, ők életkorra, nemre és regionális elhelyezkedésre vonatkozóan is reprezentálják a magyar társadalmat. A vizsgálat eredménye alapján arra lehet majd következtetni, hogy a különböző társadalmi rétegekben mekkora lehet a fertőzöttség aránya Magyarországon.

A közvetlen víruskimutatáson kívül vért is vesznek a kiválasztottaktól, amiben az ellenanyag jelenlétét vizsgálják. Hogy minél pontosabb képet kapjanak a népesség rizikófaktorairól, ötven kérdést is feltesznek a programban résztvevőknek. Fontos tudni, hogy a kiválasztottak mintegy 500-1000 honfitársukat is képviselik a vizsgálatban, ezért fontos, hogy aki értesítést kap, menjen el a szűrésre, vagy tegye lehetővé, hogy a szakemberek az otthonában végezzék el azt, hogy minél pontosabb kép alakulhasson ki a magyar társadalom koronavírus-fertőzöttségéről.

Az is lehetséges, hogy a vércsoport is befolyásolhatja a vírusnak való kitettséget, vagy a szövődmények kialakulását. Egyes kínai és amerikai adatok azt mutatják, hogy a 0-s vércsoport egy kis védettséget jelent, az A-s vércsoportúaknál pedig kicsit nagyobb a kitettség, de az országos szűrőprogramban számos más lényeges paramétert is vizsgálnak, hogy teljes képet kapjanak a magyarországi helyzetről.