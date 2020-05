Az alacsony gázkereslet ellenére kitartóan érkezik az LNG import Európába, a tőzsdei jegyzésárak pedig az őszi mélypontnál is alacsonyabban vannak. Ebben a bezuhanó olajáraknak is szerepük van, hiszen a gázárak egy jelentős része az olaj árához van kötve. Az olajkitermelés visszafogása azonban az olajjal együtt felszínre törő, ún. kísérő gázkitermelés egy részét is magával viszi, így a gázpiaci túlkínálat enyhülni fog, miközben a gazdaság fokozatosan helyreáll.

Cikksorozatunkban áttekintjük, hogy az olaj, földgáz és petrolkémiai piacokra hogyan robbant be a járvány. Az olajpiaccal foglalkozó cikkből kiderül, hogy történelmi léptékű szabadesésbe kezdett az olajár, az olajkereslet pedig ilyen rövid idő alatt ekkorát még nem zuhant korábban. A helyzetet csak tovább nehezítette, hogy az olajkartell csak késve reagált a kereslet csökkenésére, de a kitermelés technológiai korlátai sem tesznek lehetővé rugalmas alkalmazkodást.