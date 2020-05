Egy amerikai járványügyi modell azt vetíti előre, hogy jelentősen emelkedhet a naponta regisztrált új koronavírus-fertőzöttek és a halálos áldozatok száma is a következő hetekben, áll egy belső használatra készült dokumentumban, amit a New York Times szerzett meg. Hétfőn a CNN arról is írt, hogy a Washingtoni Egyetem egyik intézete is frissítette a korábbi előrejelzését, ami hétfő reggelig 72 433 halálos áldozattal számolt. Ehelyett közel 135 ezer amerikai áldozattal számolnak, habár még nincs meg a végleges becslésük. Az egyik kutatójuk a változást a távolságtartási szabályok enyhítéséhez, és a nagyobb mobilitáshoz kötötte.

A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint hétfő este 1 154 621 regisztrált fertőzött volt összesen az Egyesült Államokban. Eddig 68 285 halálos áldozata volt a koronavírusnak, és 180 303-an felgyógyultak. Több mint hétmillió tesztet végeztek el eddig.