Kásler megint nagyot alakított a parlamentben

Hétfőn Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is megjelent a parlamentben az azonnali kérdések óráján. Intéztek is hozzá kérdéseket.

Tetőzik-e már a járvány? A mai napon hány fertőzött egészségügyi dolgozó van? Kinyitják-e újra az iskolákat?

– tette fel a kérdéseket Lukács László György (Jobbik), amire Kásler két külön felszólalásban válaszolt csak.

A miniszter válaszában előbb megköszönte a szakmai kérdéseket, majd azt mondta: „A fertőzés a plató közelében van.” Az élet újraindulását május 4-től négy lépcsőben képzelik el: az első lépcsőben van az egészségügy lassú elindítása is.

Ezután azt mondta, az egészségügyi dolgozók fertőzöttsége 13,7 százalék, ami számszerűleg azt jelenti, hogy körülbelül 370-en fertőződtek meg, egy dolgozó közülük pedig meghalt.

Ezután Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) kérdezte azt Káslertől, mikor nyújtja be a lemondását, miután a 41 éves elhunyt tatabányai dolgozó felesége azt állítja, a koronavírusban meghalt férjének nem volt alapbetegsége, a kormányzati oldalon mégis azt állították. Ezután az ellenzéki képviselő egy család történetét mondta el, ahol állítólag az egészségügy vírus miatti leállása miatt halt meg egy harminckét éves, kétgyerekes anya.

Kásler minderre úgy reagált: „ A kéthavonta ismétlődő »mondjon le, mondjon le« ismételten elhangzott”, miközben

igaz történetekkel szórakoztatja a parlamentet

– utalt Kásler a Bangóné által felhozott tatabányai dolgozó és a kétgyerekes anya halálának eseteire. Majd azt mondta, ha a tatabányai betegápoló ügyében történt hiba, akkor az az ellátó orvos felelőssége.

Kásler Miklós ezután gyorsan távozott az ülésteremből, pedig még a DK-s Oláh Lajos is hozzá intézett volna kérdést. Kásler egyébként meghatározott időközönként váratlanul megjelenik a parlamentben, három üléssel ezelőtt is volt (és ugyanilyen gyorsan távozott is), és a legközelebb a harmadik soron következő azonnali kérdések órájára is be kell majd mennie.