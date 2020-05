Szilágyi István felesége a boltba rohant segítséget kérni

A vasárnap elhunyt Szilágyi István színművész felesége, Humenyánszky Jolán a tanúk elmondása szerint zokogva szaladt reggel fél nyolc után néhány perccel a házuk melletti kisboltba, ahol kérlelte a dolgozókat, hogy segítsenek neki, mert a fia, Péter bántja a férjét, és attól fél, hogy megöli - írja a Blikk.

A bolt tulajdonosa hívta a mentőket és a rendőrséget, míg az egyik vevő, Sándor úgy döntött, nem vár a hatóságokra, megpróbál segíteni. Elrohant a házba és amikor belépett, borzalmas kép tárult elé, mindent vér borított.

"István a földön feküdt, súlyos fejsérülései voltak, oda sújthatott le a fia egy kalapáccsal, talán többször is. Lehajoltam hozzá, szólongattam, de nem is tudom, élt-e még. Csak nézett előre, majd hirtelen matatni kezdett valamit. Megijedtem, hogy bántani akar vagy újra nekiesne az apjának, ezért megszólítottam. Elindult felém és átöleltem, hogy lefogjam a kezét. Akkor láttam, hogy csupa vér mindene, az én kabátom is akkor lett véres" - mesélte Sándor.

Sándor tíz percig, a rendőrök érkeztéig tartotta szóval a férfit. A lapnak azt mondta, Szilágyi fia véres volt és izzadt, de egyáltalán nem tűnt ingerültnek. "A régi sérelmeit hajtogatta, hogy az apja húsz éve eltörte a hátát és hogy mennyit bántották őt korábban. Próbáltam nyugtatni, majd megérkeztek a rendőrök, és engem Szilágyi feleségével együtt bevittek kihallgatásra. Jolika nyugodt volt a kocsiban, lehet, sokkot kapott vagy fel sem fogta, mi történt. Úgy terveztük, mi ketten együtt jövünk haza, de Péter őrjöngeni kezdett a rendőrségen, alig lehetett lefogni, mintha valami rohama lett volna, ezért Jolika még maradt" – mesélte Sándor.

A Blikk a szomszédokra hivatkozva azt is írta, hogy három hete a tűzoltók is kimentek Szilágyiék házához, mert a színművész fia a kerítés mellett akkora tüzet rakott, hogy a kapu is meggyulladt, ő pedig csak ült, nézte és nevetett.

Az ATV Híradójának pedig Baricz Dezső adott interjút. Baricz a Baptista Szeretetszolgálattól segítette Szilágyit. Ő utoljára pénteken találkozott a Lópici Gáspárt alakító Szilágyival. "Hetek óta elkezdtem egy gyűjtést a művész úrnak, az volt a tervünk, ha nem is az egész házat, de egy-két helyiséget rendbe rakunk, egy-két szobát, konyhát, fürdőszobát, hogy használható legyen, és méltó körülmények között élhessen a művész úr" - mondta a televíziónak.

Baricz visszaemlékezett egy esetre, amikor a színész és felesége kék-zöld foltokkal voltak tele, és azt mondták neki azért, mert elestek. Szilágyi felesége aztán később elismerte neki, hogy fia, Péter ütötte meg őket, a színész viszont továbbra is azt állította, hogy elesett. Baricz elmondta, hogy a Szilágyi fia a szüleivel élt. "Én azért 23 éve a Baptista Szeretetszolgálatnál vagyok, sok éven keresztül dolgoztam beteg, sérült emberekkel, ő egy elmebeteg, szó szerint" - zárta le az interjút a segítő.