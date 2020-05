174-en biztosan nem maradtak otthon, és még gyorsan is hajtottak Komárom-Esztergom megyében

Tízórányit működött Tatán május harmadikán, a Május 1. úton a sebességmérő készülék, ez alatt az illetékes rendőrök 143 gyorshajtót mértek be vele, írja honlapján a rendőrség, azzal együtt, hogy volt olyan sofőr, aki a megengedett 50 km/h helyett 101 km/h-val közlekedett.

A hatóságok a Tatabányai Rendőrkapitányság területén is ellenőriztek a hosszú hétvégén: Tatabányán, a Köztársaság úton három gyorshajtót mértek be, akik közül az egyik a megengedett 50 km/h óra helyett 82 km/h-val közlekedett. A Környe és Tata közötti útszakaszon pedig egy sofőr a megengedett 90 km/h helyett 135 km/h-val hajtott. Szintén az elmúlt három napban Tarján, Szomor és Héreg területén 25 gyorshajtót mértek be a hatóságok.