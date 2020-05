Újabb 11 beteg halt meg, 3035-re nőtt a fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3035 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a kormány tájékoztató honlapja.

Elhunyt újabb 11 idős beteg. Ezzel 351 főre emelkedett az elhunytak száma, 630-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei.

1027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen.

Az igazolt összes fertőzésnek már kevesebb, mint 49%-a budapesti (volt ez az adat 52% közelében is). A járvány most Zala megyében terjed legintenzívebben: egy hét alatt több mint kétszeresére, 65-ről 137-re nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma (csak tegnap óta 16-tal lettek többen).

Lélekszám-arányosan Fejér megyében csaknem olyan magas a fertőzöttség, mint a fővárosban: 100 000 lakosra Fejérben 73, a fővárosban 85 eset jut. Figyelemreméltó, hogy a Pest megyei lélekszám-arányos fertőzöttség (32/100 00) a vele szintén szomszédos Komárom-Esztergom megyeinél (46), valamint a zalainál (52) is jóval alacsonyabb, mégis Pest megye az, amely a főváros mellett kimaradt a lazításból.

Az Alföldön továbbra is Csongrád az egyetlen komolyabban fertőzött megye, de az igazolt esetszám itt is épp csak száz fölött van, lélekszám-arányosan pedig 25, miközben az országos átlag 31,06. Hétfőn egyébként az ország keleti felében egyetlen igazolt új esetet sem rögzítettek.

"Mától megkezdődik a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet és továbbra is elkerüljük a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont mától új szabályok lépnek életbe. Az egész országban továbbra is fontos az ajánlások és a szabályok betartása, pl. a 1,5 méteres védőtávolság tartása és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön. Az időseket továbbra is arra kérjük, hogy csak kellő körültekintés mellett hagyják el otthonaikat, és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra látogassák" - olvasható a honlapon.

Borító és címlapkép: Budapest, 2020. május 1.Reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd