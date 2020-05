Újabb 12 halott, összesen 1993 aktív fertőzött az országban

Kedd reggelre 3065-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban. Meghalt újabb 12 krónikus beteg, ezzel 363-ra emelkedett az elhunytak száma, 709-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1993.

Területi eloszlás szerint az aktív fertőzöttek 66 százaléka (1262), az elhunytak 79 százaléka (285), a gyógyultak 51 százaléka (358) budapesti vagy Pest megyei.

982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat. A védekezés első szakasza – az egészségügy felkészítése - ezzel véget ért, írja a kormányzati honlap.

A térképes adatok szerint Budapest, Pest és Fejér megye a legfertőzöttebb, a legkevésbé Vas és Békés megye az érintett.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy úgy tűnik, az elhunytak napi száma „stabilizálódni látszódik” tíz körül. A számok meglátása szerint egyensúlyban vannak. Beszélt arról is, hogy az egészségügyi ellátás fokozatosan újraindul, mivel minden adat arra mutat, hogy kiegyensúlyozott helyzetben vagyunk. A háziorvosi, gyerekorvosi, védőnői, fogászati, járóbeteg-vizsgálat, az egynapos ellátások, a rehabilitációs és transzplantációs beavatkozások, valamint a nem közfinanszírozott magánellátásokra vonatkozó rendeletek változnak meg a mai naptól.

EZ VISZONT NEM JELENTI AZT MÜLLER SZERINT, HOGY AZ ÉLET VISSZAÁLL A JÁRVÁNY ELŐTTI ÁLLAPOTBA, CSAK ELKEZDŐDIK AZ ELLÁTÁS BŐVÍTÉSE.

Hangsúlyozta, hogy telefonon kell bejelentkezni a háziorvoshoz. Sajtókérdésekre válaszolva elmondták, hogy az egészségügyi intézményekben továbbra is látogatási tilalom van érvényben, az idősotthonokban élőket sem lehet még látogatni.

A járvány tetőzéséről Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, hogy május harmadikára várják azt, Müller Cecília pedig most biztató számokról beszélt. A járványnak nincs vége, de úgy tűnik, hogy a helyzet stagnál. A reprodukciós ráta jelentősen 1 alá csökkent. Az átadás nem mindennap ugyanannyi, hanem kevesebbé válik napról napra, válaszolta. A következő két hét bizonyítja visszamenőleg, hogy most történt-e meg valóban a tetőzés.

Hétfőn lezajlott a koronavírus-járvány alatti első érettségi nap, erről az Index több budapesti és vidéki helyről is tudósított. A vizsga napján igyekeztek betartani a járvány miatti óvintézkedéseket, és tartották a megfelelő távolságot, de több helyszínen is rendőrök járőröztek, és ha kellett, figyelmeztették a diákokat, hogy ne csoportosuljanak. Készültek az intézmények is: egyes iskolákba csak kézfertőtlenítés után mehettek be a diákok, vagy éppen külön bejáratuk volt az oktatóknak és az érettségizőknek.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Mintavétel a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetének munkatársai Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelõdési Házban kialakított mintavételi állomáson 2020. május 4-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)