Jól van a két beteg, aki vérplazmát kapott

Kedd reggelre 3065-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban, kezdte az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóját Müller Cecília országos tisztifőorvos. Meghalt újabb 12 krónikus beteg, ezzel 363-ra emelkedett az elhunytak száma, 709-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

AZ AKTÍV FERTŐZÖTTEK SZÁMA 1993,

ami Müller szerint „egy örvendetes hír”. Területi eloszlás szerint az aktív fertőzöttek 66 százaléka (1262), az elhunytak 79 százaléka (285), a gyógyultak 51 százaléka (358) budapesti vagy Pest megyei. 982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány úgy alakul, ahogy azt várták, „úgy tűnik valóban egy nyugvópontra érkeztünk”, értékelt Müller. Szerinte ennek köszönhető az is, hogy május 4-én elkezdődhetett az egészségügyi ellátások újra indítása. Ez azonban csak fokozatosan indulhat meg, a szabályokat továbbra is be kell tartani, hangsúlyozta.

„Az alapvető szabály az, hogy az alapellátásra, szakrendelésre telefonon kell bejelentkezni, és csak ezután, az előjegyzett időpontban keressék fel az orvost”

- kérte Müller.

A sürgősségi ellátások továbbra is zavartanul folynak. Az alapellátás szintjén gyakorlatilag minden ellátás elkezdte a működését. Az úgynevezett egynapos - a rehabilitációs és transzplantációs - ellátások igénybe vétele pedig magán rendeléseken lehetséges.

Fogászati ellátással kapcsolatban Müller elmondta, hogy az úgynevezett akut ellátás - például egy csonthártya gyulladás esetén - zavartalanul folyik, de ebben az esetben is telefonon kell bejelentkezni az orvosnál.

Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy az illető koronavírus-pozitív, akkor is el fogják látni, mert az orvos tudja, hogyan kezelje ezeket a betegeket

- mondta az országos tisztifőorvos.

Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy kizárólag akkor szükséges tesztet végeztetni, ha felmerül a gyanú, hogy egy pozitív fertőzött személyről van szó. Gyanús esetben a sürgősségi ellátáson kívül egyéb beavatkozás nem történik, a fogorvos a beteget a háziorvoshoz irányítja, később pedig a háziorvos gondoskodik majd arról, hogy a laboratóriumi vizsgálat megtörténjen.

Jelenleg egy óra alatt maximum négy beteg ellátása lehetséges, vagyis nagyszámú beteg ellátására továbbra sincs lehetőség.

Müller elmondta, hogy a közfinanszírozott ellátásban a laboratóriumi vizsgálatért (azaz a gyorsteszért) sem kell fizetnie a betegnek, magán ellátásban viszont az egészségügyi szolgáltató költségére végzik a gyorstesztet, később az ő döntése lesz, hogy a plusz költségeket áthárítja-e a páciensére.

Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa elmondta, hogy mától lehetőség van arra, hogy hatósági házi karatéban lévő személyeket elektronikusan ellenőrizzék.

Az elektronikus ellenőrzésben való részvétel azonban önkéntességen alapul, mondta az ezredes.

Vasárnap összesen 32 esetben kellett a rendőröknek intézkedniük. Ebből 20 figyelmeztetést, 9 helyszíni bírságot és 3 feljelentést tettek.

Az elmúlt 24 órában összesen 451 esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozással összefüggésben. Ebből

248 esetben figyelmeztetést,

120 esetben helyszíni bírságot,

83 esetben pedig feljelentést tettek.

Jelenleg 10 547 hatósági házi karantén van érvényben, amit az elmúlt 24 órában 21 esetben szegtek meg, tájékoztatott Kiss.

Eddig összesen 321 büntetőeljárást indítottak,

ebből 83 esetben rémhír terjesztés, 26 esetben közveszéllyel fenyegetés, 98 esetben csalás és 19 esetben járványügyi szabályszegés miatt jártak el, és 62 főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Kiss szerint a z érettségi vizsgák rendben zajlanak, az egyéni védőfelszelések az iskolában rendelkezésre állnak.

Ezekre a kérdésekre nem kapott választ az Index

Kedden is elküldtük kérdéseinket az operatív törzsnek. Arról érdeklődtünk, hogy a

a gyermektáborokra is vonatkozik-e a rendezvénytiltás, és megkérdeztük azt is,

miért esik már elbírálás alá egy 30-40 fős lagzi, mint egy szintén minimum 30-40 főt egy helyszínre terelő zárt kapus focimeccs?

Kérdésinkre azonban ma sem kaptunk választ. Az operatív törzs tájékoztatóján az egyéb megkeresésekre az alábbi válaszokat adták.