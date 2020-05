A matekérettségi megoldásai ma 14 órakor az Indexen

Kedden a matematika tantárggyal folytatódnak az érettségik. A középszintű írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek, és a diákok 12 óráig oldhatják meg a feladatokat. Az Iskolatévé sorozatunkból már ismerős Csapodi Csaba, az ELTE oktatója 14 órától az Index élő műsorában ismerteti a helyes megoldásokat. A hivatalos megoldókulcs másnap jelenik meg az Oktatási Hivatal honlapján.

A középszintű matematika írásbeli első, 45 perces részében a diákok egy 10-12 feladatot tartalmazó lapot kapnak, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi.

A II. feladatlapra 135 percet kapnak. Ez a teszt két részre oszlik. Az A jelű rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A B jelű rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.

Az emelt szintű matematika írásbeli is két részből áll. A diákok tetszésük szerint oszthatják be az időt (240 perc) az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. A feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető.

A tavalyi emelt szintű matematika érettségi, és a hozzá tartozó megoldókulcs.