Telefonos szoftverrel ellenőrizné a magyar hatóság, hogy betartják-e a házi karantént

Egy elektronikus, telepíthető szoftverrel ellenőrizné a magyar hatóság, hogy betartják-e az emberek a kötelező házi karantént, jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben hétfő este. Ezzel a szoftverrel a nagykorú emberek

az ember mozgását,

arcképét

és egészségügyi adait kapják meg a magyar hatóságok.

Mindez önkéntesen működik, de aki belemegy, annak kötelezően telepítenie kell a szoftvert telefonjára, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül. De akár magasabb összegű bírságra is számíthat, háromezer és háromszázezer forint között.

A rendelet szerint azt a rendőrség ellenőrzi elektronikus úton, hogy megtörtént-e a szoftvertelepítés. A helyadatok kinyerése nem járhat a személy magánéletének megsértésével, nem is lehet őt indokolatlanul zavarni este tíz és másnap hajnali hat között. Ha a hatóságoknak úgy tűnik, hogy valaki nem tartja be a szabályokat vagy kijátssza a szoftvert, akkor személyesen is kimehet ellenőrizni.

Ha véget ér a házi karantént, a szoftvert lehet is törölni, de az adatokat még 60 napig megőrzik.

Ha valaki nem vállalja önkéntesen, hogy telepíti a szoftvert, a rendőrség gyakrabban megy ki személyesen ellenőrizni, hogy betartják-e a házi karantént.

A szoftveren keresztül az arcképmást is megkapja a rendőrség, aki azt összevetheti a hivatalos nyilvántartásban szereplő fotóval, hogy ellenőrizze, valóban az a személy töltötte le a szoftvert, akit ellenőrizni akarnak.

Ha egy hatósági házi karanténba rendelt külföldi állampolgár játssza ki a telepített szoftvert, kiutasítják Magyarországról.

Kedd reggelig, még a frissített adatok előtt összesen 10 459 hatósági házi karantént rendeltek el a hatóságok Magyarországon.

(Borítókép: Járókelők a budapesti Deák Ferenc téren. Fotó: Huszti István / Index)