Újabb tíz beteg halt meg Magyarországon a koronavírus miatt

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3111 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 10 krónikus beteg. Ezzel 373 főre emelkedett az elhunytak száma, 759-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, írja a hivatalos, koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap.

az aktív fertőzöttek száma 1979 fő.

Az aktív fertőzöttek 63, az elhunytak 79, a gyógyultak 51 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 964 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. A Pesti úti idősotthonban 40-re nőtt az elhunytak száma, 296 lakó és 26 dolgozó fertőzött.

Területi megoszlás alapján még mindig magasan kiemelkedik a fertőzött régiók közül Budapest, Pest és Fejér megye, miközben Vas, Békés, Tolna és Heves megyében nagyon alacsony az igazolt fertőzöttek száma.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a járvány alakulása aszerint halad, ahogyan azt várták,

úgy tűnik, valóban egy nyugvópontra érkeztünk

– fogalmazott az országos tisztifőorvos, majd hozzátette, meglátása szerint ennek köszönhető az is, hogy május 4-én elkezdődhetett az egészségügyi ellátások újra indítása. Ez azonban csak fokozatosan indulhat meg, a szabályokat továbbra is be kell tartani, hangsúlyozta.

Ezek közé tartozik például, hogy az alapellátásra és szakrendelésre telefonon kell bejelentkezni, az orvost pedig csak ezután, az előjegyzett időpontban keressék fel a betegek. Elhangzott, hogy az alapellátásban szinte kivétel nélkül mindenhol megkezdődött a működés, az egynapos ellátások, mint például a rehabilitációs vagy transzplantációs ellátást igénybevételére pedig magánrendeléseken van lehetőség.

A fogászati sürgősségi beavatkozást a gyanús eseteken is elvégzik

A fogászati ellátásokról is volt szó, például, hogy az akut ellátás zavartalanul folyik, ám itt is telefonos bejelentkezésre van szükség. Amennyiben valakinél felmerül a koronavírus-pozitivitás gyanúja, akkor is elvégzik rajta a sürgősségi beavatkozást, ám ezután a fogorvos a háziorvoshoz irányítja a beteget, akinek laboratóriumi vizsgálatáról ezután a háziorvosa gondoskodik.

Újságírói kérdésre a vérplazmával kezelt betegekről is érkezett tájékoztatás: Müller Cecília az RTL Klubnak azt válaszolta, hogy a vérplazma-terápia egy nagyon ígéretes kezelés. A két beteg, aki megkapta ezt a vérplazmát, felkelt az ágyból. Egyikőjüket már alig lehet lefogni, annyira szeretne hazamenni.

Azt, hogy a járvány valóban elérte-e a csúcspontját a várt időpontban, május harmadikán, körülbelül május 17-e körül lehet látni, Müller Cecília ugyanis hétfőn azt mondta, a következő két hét mutatja majd meg ezt visszamenőleg.

Kiss Róbert rendőr ezredes a hatósági házi karanténban lévők elektronikus ellenőrzéséről beszélt, keddtől van ugyanis lehetősége a hatóságoknak arra, hogy ezt, a lakosság által önkéntesen vállalhatót módszert válasszák. Kedden 10 547 hatósági házi karantén volt érvényben. A rendőr ezredes elmondta azt is, hogy az érettségik rendben zajlanak, az egyéni védőfelszelések az iskolában rendelkezésre állnak.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápolók egy beteg holmiját viszik az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben kialakított izolációs osztályon 2020. május 4-én. MTI/Balogh Zoltán