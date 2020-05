Letarolták a fákat a Margit körúton, a Csodaszarvas térnél, mert irodaház épül

Kivágták a fákat a II. kerület Margit körút és Rómer Flóris utca sarkán lévő kis parkocskában (Csodaszarvas park) és környékén - tudtuk meg Szőnyi Andreától, aki a szomszédban lakik:

A helyszínről azt írta, a rombolás irtózatos ütemben zajlott, délutánra már csak egy fa maradt a környéken, és a kis csodaszarvas szobor is arrébb lett hányva.

A beszámoló szerint az építkezés miatt most a Margit körút amúgy is nagyon szennyezett környezetének egyetlen parányi zöldterületét szüntetették meg. Délutánra már a Csodaszarvar tér területén is dolgoztak a munkagépek, az összes fát ki is vágták, kivéve egy nagy platánt a téren.

A helyszínen a kerítésre kirakott tábla szerint a Margit Corner nevű irodaház épül itt, amit már 2017-ben át kellett volna adni. 2012-ben az Urbanista írt a Margit Cornerről, de akkor még máshogy néztek ki a tervek.

Most ez a nem túl aktuális tábla fogadja az arra járót:

Azóta így néznek ki az új tervek, amiket az O2 tervezőiroda készített 2016-ban. Azt írják, hogy a telken található műemlék iskolaépület átépítésével és rekonstrukciójával, “A” kategóriás iroda- és 15 lakásos lakóépület kialakítása folyik majd. Azt, hogy miért most kezdtek dolgozni a területen, egyelőre nem sikerült megtudnunk, mert a kivitelezők nem válaszoltak.

A kerületet meglepetésként érte

II. kerület polgármesterétől, Őrsi Gergelytől megtudtuk, hogy az építkezést és a fák kivágását nem az önkormányzat engedélyezte, sőt, hivatalosan őket nem is értesítették az építkezésről. A Csodaszarvas tér sajnos a közhiedelemmel ellentétben nem közpark, hanem magánterület.

Mivel műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, a kormányhivatal adta ki az építési engedélyt, a kivitelező viszont nem vette fel velük a kapcsolatot. Állampolgári bejelentés alapján már kedden kimentek a helyszínre, amikor a munkagépek felvonultak, de nem találtak kiírást még az építkezés ütemezéséről sem.

Emiatt és a fák kivágása miatt az építésügyi felügyelethez fordultak. Egyelőre még nem tudják, hogy a fák kivágására volt-e engedélyük, de elképzelhető, hogy a 2017-es építési engedélyben szerepel ilyen. Ha nem szerepel benne, akkor maximális bírságot fognak kiszabni a fák kivágása miatt, ami magánterületen is engedélyköteles.

Őrsi szerint egyébként ez az eset tökéletesen példázza, hogy miért rossz a közösség szempontjából, ha minden építési hatóság elkerült az önkormányzattól.

Költési időszak van

A Magyar Madártani Egyesület egyébként épp nemrég hívta fel a lakosság figyelmét, hogy elkezdődött a madarak költési időszaka, és ilyenkor nem szabad fákat, bokrokat kivágni.

A szaporodási és vegetációs időszakban végzett fa- és bokroskivágások súlyos természetvédelmi kockázatot jelentenek, és ez a gyakorlat nemcsak szakmailag igazolhatatlan, felesleges és káros, de a természetvédelmi, az állatvédelmi és az erdőtörvényt is sérti, ugyanis védett állatfajok, köztük gerincesek tömeges sérülését és kínhalálát okozza - írták.

Ezért fontos a lakosság szerepe, aki ilyen pusztítást lát, értesítse a hatóságokat így:

1. Bizonyító fotók készítése

2. Néhány soros tájékoztató e-mail küldése a helyszín, időpont, cselekmény leírásával a megyei kormányhivatal (http://www.kormanyhivatal.hu/ hu) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, ennek hiányában a hivatal központi címére. Legjobban a google-lel taláható meg a keresett cím, Pest megye estében például itt található az emailcím.