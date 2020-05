Karácsony Orbán szíves intézkedését kéri az operatív törzs miatt

Szerda délután Karácsony Gergely hosszú Facebook-posztban szólította fel Orbán Viktort, hogy

a főváros és a fővárosi önkormányzatok bevonásával hozza meg a budapestieket érintő döntéseket a döntésekről ne megtévesztő, hanem a tényleges intézkedéseknek megfelelő tájékoztatást adjon.

Budapest főpolgármestere azt írta, egy hónapja Orbán Viktortól a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével közösen azt az ígéretet kapta, hogy a kormány egy hónapon belül egyeztetést folytat az önkormányzati szövetségekkel a járvány elleni védekezésről, a gazdasági-szociális válság közös kezeléséről – a határidő azóta lejárt, de a kormány még az egyeztetés időpontját sem jelölte ki.

Karácsony azonban most, hogy az ország a védekezés második szakaszába lépett, úgy véli, hogy a tanulságokat levonva, „az eddigieknél átláthatóbban, tervezhetőbben, a partnerségre építve“ mégiscsak megtarthatnák az egyeztetést. Ezt annál is sürgetőbbnek érzi, mivel a budapestiekre és a Pest megyében élőkre a kormány továbbra is fenntartja a korlátozó intézkedéseket. Ezzel kapcsolatban Karácsony arra inti a kormányt, hogy

Egyrészt a korlátozó intézkedések fenntartását egyetlen budapesti sem érezheti valamiféle „büntetésnek”, másrészt pedig kiemelten fontos célnak kell lennie, hogy továbbra is számíthassunk a budapestiek belátására, fegyelmezettségére.

A főpolgármester dicséri a fővárosi lakosokat, szerinte „objektív adatok bizonyítják, hogy a budapestiek példát mutattak együttműködésből“:

Budapesten csökkent a legnagyobb mértékben a társadalmi kontaktusok száma,

a BKK adatai szerint a tömegközlekedők már az első héten 95 százalékben betartották a maszk viselésére kötelező rendeletet,

a kiskereskedelmi korlátozásokat is a nagy többség betartotta.

Karácsony szerint a budapestiek ezért joggal várják el, hogy

világosan elmondják nekik a döntéshozók, mikor, mire számíthatnak, és hogy az életüket befolyásoló döntések milyen információk alapján születnek.

A politikus kifogásolja, hogy budapestiekre vonatkozó lakhelyelhagyási, utazási tilalomra vonatkozó kormányzati bejelentések sok esetben nem állnak összhangban a hatályos veszélyhelyzeti kormányrendeleti szabályokkal (az ellentmondásokat ebben a cikkben próbáltuk feloldani). Karácsony szerint például

az operatív törzs téves tájékoztatást ad a lakosság számára, amikor arról beszél, hogy a központi régió lakosai nem utazhatnak például a Balatonhoz.

A hatályos jogszabályok ugyanis a főpolgármester szerint nem rendelkeznek arról, hogy „a lakóhely alapos indoknak minősülő elhagyása“ az ország mely területére történhet, ezért a budapestiek például egyéni szabadidős sporttevékenység céljából akár a városon belül, akár máshová is szabályosan utazhatnak el. Ezért aztán Karácsony kéri Orbán "szíves intézkedését", hogy