31 idősotthon érintett koronavírus-fertőzöttséggel az országban

Az operatív törzs szerdai tájékoztatójának elején elmondták a napi adatokban beállt változásokat, illetve a jelenlegi helyzetet, amit ebben a cikkünkben tud elolvasni, megnézni. A sajtótájékoztatót itt tudja megnézni egyben, alant az összefoglalót olvashatja:

Müller Cecília a járóbeteg-szakellátásról mondott részleteket. Először is elmondta,

kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni járóbeteg-szakellátást.

Fontos, hogy egyeztetett időpont nélkül ne menjünk el szakellátásra, ismételte meg többször a tisztifőorvos, hiszen a cél a találkozások elkerülése. Ha valami miatt nem tud elmenni az időpontra a beteg, jelentkezzen újra be, hogy be tudják osztani a szakrendelésen a betegek fogadását.

A járóbeteg-szakellátásnál először egy szakorvos folytat le telefonon kikérdezést, konzultációt, ez után dönt arról, hogy hogyan irányítja a beteg sorsát. Amikor a telefonos konzultáció elég volt, és megtörtént a tanácsadás, nincs további teendő. A másik esetben esetleg történik gyógyszerrendelés, ehhez szintén nem kell személyes találkozás. A harmadik verzió, amikor nem elkerülhető a beteg vizsgálata, feltétlenül személyes találkozásra van szükség, ilyenkor kell időpontot kérni.

A tanácsokat, a gyógyszerrendelést dokumentálni kell a központi rendszerben a későbbi kereshetőség miatt, és hogy az alapellátó orvos a rendszeren keresztül lássa, hogy szakorvosi beavatkozós, ellátás történt. Fontos hogy az ellátórendszer különböző szereplői tudják, mi történt a beteggel.

Személyes megjelenés

Ha feltétlenül szükséges a személyes vizsgálat, és az időpontra megérkezik az intézménybe a beteg, akkor ott először egy értékelés történik: megpróbálják megnézni az egészségi állapotát a koronavírus-fertőzöttség szempontjából. A beteg, ha nincs neki eleve, védőmaszkot kap. Járványügyi kérdőívet is ki kell tölteni. Ha gyanúsnak találják koronavírus miatt, akkor külön helyiségben történik az ellátása. Ebben a helyiségben speciális védőfelszerelésben látják el a beteget.

A szakellátó orvosnak ilyenkor jeleznie kell az EESZT rendszeren keresztül akár az alapellátás számára, hogy gyanús beteget látott el, és rendelje meg vagy, kérje az alapellátást végző orvost arra, hogy végeztessen laboratóriumi vizsgálatot a betegen.

Magas kockázatú beavatkozások csak negatív teszttel

A szakmai kollégiumok meghatározták a magas kockázatot jelentő beavatkozásokat. Ezeket akkor lehet csak elvégezni, ha az érkezőnek van negatív laboratóriumi eredménye. Az alapszabály, hogy az az egészségügyi szolgáltató kéri meg a vizsgálatot, ahol a beavatkozást el fogják végezni. Csak negatív teszttel lehet elvégezni ezeket.

A nem közfinanszírozott ellátásoknál is ugyanezek a feltételek kell hogy rendelkezésre álljanak.

Ha a fekvőbeteg ellátás igénybevételére, majd egy tervezhető, de nem sürgős beavatkozásra kerül sor, akkor is mindenképp szükség van egy negatív koronavírus-tesztre.

Azoknál a beavatkozásoknál, amelyek nem magas kockázatúak, és szakellátás keretében vehetők igénybe, és helyszíni beavatkozást igényel, nem szükséges laboratóriumi vizsgálat.

Tehát, összefoglalóan:

Amennyiben olyan szakellátásra érkezik a beteg, ahol személyes ellátásra van szüksége, ő egy kérdőív kitöltése, és bizonyos vizsgálatok elvégzése után kerül ellátásra.

Itt vagy elvetik, vagy megerősítik a gyanút a fertőzöttségre.

Ha a gyanú fennáll, akkor is ellátják, de külön helyen.

Ha nem merül fel, akkor a szakellátásban tovább folytatja az útját, és ellátják. Eben az esetben nem szükséges laboratóriumi vizsgálat.

Ha felmerül a gyanú, akkor a háziorvos az egészségügyi rendszeren belül értesül arról, hogy gyanús lehet a betege, így a házi orvoson keresztül, a mentőszolgálat segítéségével megtörténik a vizsgálat.

Ha magas kockázatú beavatkozásra lesz szükség, azt megelőzően kötelező a laboratóriumi vizsgálat mert ezeket a beavatkozásokat csak negatív teszttel végzik el.

Ekkor a fogadó ellátó gondoskodik a mintavételről. Az az intézmény ahol a beavatkozást végzik. Ott leveszik a mintát, azt elküldik a kijelölt laboroknak.

Kiss Róbert alezredes arról beszélt, hogy

továbbra is indokoltak a budapesti és Pest megyei kijárási korlátozások,

mert az elmúlt 24 órában regisztrált új fertőzöttek 72%-a innen került ki, és a halottaknál is 10-ből 9.

A kijárási korlátozás megszegésért 460 esetben kellett rendőri intézkedést kezdeményezni az elmúlt egy napban, 107 fővel szemben alkalmaztak feljelentést.

Vidéken 81 fővel szemben alkalmaztak rendőri intézkedést, a szabályszegők általában nem használják a védelmi eszközt a tömegközlekedéseken, mondta Kiss. Békés, Somogy és Zala megyében voltak intézkedések leginkább.

Idősotthonok

Az idősotthonok hatósági vizsgálatairól is beszélt Müller Cecília. Elmondta, a nagy létszámú otthonokban teljes körűen elvezték már az ellenőrzést, most a kis létszámúak jönnek. Három szakasz volt: önbevalló kérdőív, majd a nagy létszámú helyszíni vizsgálat, és most a kis létszámúak. Az első szakaszban vizsgálták azokat, ahol már fertőződést kimutatták korábban. Összesített eredmény néhány nap múlva lesz.

31 idősotthon érintett fertőzéssel jelenleg,

- mondta a tisztifőorvos, és hozzátette, hogy nagyon széles a sáv, nagy számoktól egészen az egy-egy esetig.

A Kamaraerdei idősotthonról elmondta, jelenleg 40 pozitív tesztes gondozott van, 9 ápoló érintett a fertőzöttséggel, és 2 fő hunyt el.

A Pesti úti idősotthonnál pedig a járvány kezdete óta összesen 296 fő fertőzöttet regisztráltak, de az nem az aktív betegek száma. 154-en kórházban vannak, ők a negatív lelettel mehetnek majd vissza. 26 ápolót érintett a pozitív teszt, 40 fő halt meg, és 41-en meggyógyultak.

Az újságírói kérdésekre adott válaszok:

A játszótér működtetője figyeljen az eszközök kezelésére, tisztítására.

Újrainduló repülőjáratok használata: a kilépésnél ellenőrzik, van-e elrendelt házi karantén, ha van, a kiléptetést megtagadják. Arra kérnek mindenkit, tájékozódjanak arról, hogy a fogadóország milyen feltételekkel enged be. Hazafelé a gyógyult és tünetmentes, vagy a külföldön kötelező járványügyi megfigyelés alatt állt embereket beengedik. Másoknál pedig 14 napos házi karantént rendelnek el.

A tisztifőorvos azt javasolja, óránként legalább takarítva legyen a lift, főleg, ahol sokan használják nagyobb társasházakban.

Ne adjuk kölcsön a maszkot másnak, ahogy evőeszközt, vagy törölközőt sem használunk közösen. Pamutmaszkot javasolnak, hiszen magas hőfokon kezelhetők.

Az Index ezt az egyetlen kérdést küldte az operatív törzsnek ma, szokás szerint nem kaptunk választ: