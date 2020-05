Köböl, az újszászi drogbáró, aki nyomkövetővel a lábán keresett több mint 70 millió forintot

Ittas vezetés miatt idén januárban jogerősen egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, közel másfél évre pedig a vezetésről is eltiltották annak a drogbandának a tagját, aki társaihoz hasonlóan nagy luxusban élt.

A Köböl becenévre hallgató 31 éves férfi, K. Máriusz már a felfüggesztett büntetése alatt is mozgatta a szálakat, adta-vette az új pszichoaktív anyagokat, amiért 2019 novemberében le is tartóztatták, idén februárban viszont bűnügyi felügyeletbe került. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy hazaengedték, de újszászi otthonát nem hagyhatta el és nyomkövetőt is kapott.

K. Máriuszt viszont ez sem akadályozta meg, hogy folytassa a drog terítését. Az Index információja szerint 2018 januárjától 2020 májusáig - a gyanú szerint - legalább 64 kilogramm anyagot vett át, amiért valamivel több mint 43 millió forintot fizetett. Csak akkor nem dolgozott, amikor éppen letartóztatásban ült, de a kiesett három hónap ellenére is óriási hasznot szerezett.

KÉT ÉS FÉL ÉV ALATT LEGALÁBB 57 KILOGRAMM ANYAGOT ADOTT EL, AMIVEL TÖBB MINT 57 MILLIÓ FORINTOT KERESETT,

de Köböl segített társainak az anyag adás-vételénél is, amivel további csaknem 13 millió forintot szerzett.

Május 5-én hajnalban nem csak őt, másik 22 embert is látványos akcióban fogott el a rendőrség. Nisóczi József Levente a Pest Megyei Főügyészség szóvivője az Indexnek úgy fogalmazott, „az akció kiemelkedő volt, de egyébként nem példátlan.” Mindenképpen sikeresnek mondható, hogy a mostani razzia során

több kilónyi új pszichoaktív anyagot,

majdnem ezer darab kábítószergyanús tablettát,

nagyértékű gépjárműveket,

összesen mintegy másfél kilogramm súlyú aranyékszert és

közel ötvenmillió forint készpénzt foglaltak le,

amelynek egy részét az egyik elkövető egy babakocsiban próbálta elrejteni. Az ügyészség közleményében azt írja, hogy a drogbanda gyanú szerint a „2018. év januárja és 2020. év májusa közötti időszakban 300 kilogrammnyi kábító hatású új pszichoaktív anyaggal kereskedtek, ezzel

több mint 350 millió forintnyi forgalmat és jelentős hasznot generálva.”

A rendőrök 23 embert állítottak elő, kettőt tanúként hallgattak ki, 21 embert bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítanak. Szerdán már letartóztattak három embert, csütörtökön a bíróság újabb tíz személy letartóztatásáról dönthet. A nyomozati bíró távmeghallgatás útján hallgatta meg a gyanúsítottakat, többek között K. Máriuszt is, akinek csütörtökön 30 napra elrendelték letartóztatását. A férfi keddi kihallgatásán és most sem tett vallomást, mondta az Index kérdésére Janklovics Ádám, a férfi védője.