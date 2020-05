Müller: Két gyerek van fertőzéssel kórházban

Müller Cecília országos tisztifőorvos a csütörtöki operatív törzs sajtótájékoztatóján elismételte, hogy csütörtökre újabb 10 beteg halt meg itthon a fertőzésben, a halottak száma így 383-ra emelkedett. Összesen 1966 aktív eset van jelenleg Magyarországon, és 39 új megbetegedéssel 3150-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 968 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen. 801-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek 63 százaléka, a halottak 79 százaléka, a gyógyultak 52 százaléka budapesti vagy Pest megyei.

Ezek a számok Müller szerint kedvezők, mert több napja jelentősen csökken az új fertőzöttek száma. Úgy néz ki, „hogy az előzetes becslések és számítások beigazolódni látszanak, bizakodók vagyunk”, mondta Müller.

Müller ezután hosszasan a vidéki strandokról és fürdőhelyekről beszélt: Magyarország kedvező helyzetben van, sok természetes fürdőhelyünk van, a minőség jó vagy kiváló minősítésű. Aki üzemeltetni szeretné a fürdőt, annak engedélyt kell kérnie, a járványügyi hatóság pedig szemlét tart, hogy rendelkezésre állnak-e azok a feltételek, amik mentén biztonságosan használhatók lesznek.

Továbbra is távolságot kell tartani, így a strandokon és fürdőkben is. A kültéri medencéket csak úszásra használjuk, ne játékra vagy sportra, mondta Müller.



Egy emberre négy négyzetméternyi vízfelület az ideális.

Nagyobb figyelmet kell fordítani a zuhanyzókra és öltözőkre, óránként kell fertőtleníteni. A karórákat is fertőtleníteni kell, amikkel be lehet lépni ezekre a területekre, ahogy a fogantyúkat is, de a vízbe vezető korlátokat fél óránként. A fürdővizek szokásos klórozása elég.

A töltő-ürítő medencék és gyógyfürdők használatát viszont nem javasolja Müller, mert nem fertőtleníthető, nem túl biztonságos. A vízforgató medencék használatát tudja jó szívvel javasolni az országos tisztifőorvos.

Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta,

ma hatályba lépett a kormányrendelet, hogy a szomszédos országokból bejöhetnek a földművelők, napszámosok

Több mint hetven kórházba és szervezetbe szállítanak egyéni védőeszközöket: orvosi maszkokat, kesztyűket, védőruhákat.

A kórházparancsnokok megkezdték a munkát a 200-nál több lakós idősotthonokban.

Az elmúlt egy napban 870 hatósági házi karantént rendeltek el, ezt 29 esetben szegték meg.

457 esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozás megszegésével az elmúlt egy napban.

59 rendőri intézkedés volt vidéken az új szabályok megszegése miatt.

331 büntetőeljárást indítottak eddig, 83 esetben rémhírterjesztés miatt.

Határhelyzet: Rajka, Tompa, Ártánd és Csengersima, Csanádpalota és Ártánd, valamint Röszkénél több órás várakozások vannak.

Sajtókérdésekre adott válaszok:

Lehetnek atipikus tünetek minden korosztályban, amiket nem tudnánk be koronavírusnak. (Lokál)

Alapos indoknak minősül, ha az elvált szülő akar találkozni a gyerekével. (Origo)

Két gyerek van, aki jelenleg kórházban van, de egyik sem lélegeztetőgépen. (Nógrád megyei Hírlap)

Müller örül, hogy megnyitottak a konditermek, mert jót tesz a sport az egészségnek, de tartani kell a távolságot, és sokat kell fertőtleníteni. (Somogy megyei Hírlap)

A piacokon ne álljunk szorosan egymás mögé, legyen a zsebünkben törlőkendő, az áru megfogdosása után használjuk azokat. A maszk használata megfondolandó. (Dunántúli Napló)

Egy sürgős eset mindig sürgős, patikákban is "soron kívüliséget élvez", ha a gyógyszerész látja, hogy a beteg nem érzi jól magát.

Nem változott a laboratóriumi vizsgálatok menete, az eljárásrend ugyanaz. Ezeket a háziorvos vagy most már szakorvos kéri. A laborok annyi vizsgálatot végeznek, amennyit az orvosok kérnek. A naponta elvégzett vizsgálatok száma megoszlik, volt, hogy egy nap 1600-at, máskor meg 5400-at csináltak. (RTL)

