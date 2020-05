Nemzeti oltóanyag gyár jöhet létre

Cikkünk frissül!

A pénteki tájékoztatót Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár kezdte, aki elmondta, hogy jelenleg is zajlik a német érettségi vizsga, de hozzátette, hogy „a nehezén túl vannak.”

Minden fennakadás, botrány nélkül tudták megszervezni a vizsgákat.

- összegzett az államtitkár.

A diákok nem mondták vissza tömegesen a részvételt, az érintettek szigorúan betartották a biztonsági intézkedéseket. Örül annak, hogy nem engedtek „a szirén hangoknak, ez jó döntés volt”, mondta. Köszönetet mondott az érettségizőknek, akik a biztonsági intézkedéseket betartották, az intézményvezetőknek és tanároknak, akik bátran vállalták a felügyeletet, és a fenntartóknak is.

Újabb 9 fővel emelkedett a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma, a járványnak összesen 392 áldozata van Magyarországon, kezdte pénteki tájékoztatóját Müller Cecília országos tisztifőorvos. Újabb 64 ember gyógyult meg, és 5022 mintavétel történt csütörtökön.

Szépen gyarapszik a gyógyultak száma is, összesen 865-en hagyhatták el eddig az egészségügyi intézményeket. Negyedik napja csökken az új igazolt fertőzöttek napja. Május 4-én kezdődtek vidéken az enyhítések, két hétig figyelik, hogy ez a helyzet változtat-e valamit a járvány dinamikáján, mondta Müller.

Elmondta, hogy mai tájékoztató előtt aláírtak egy együttműködést, amely a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem között jött létre abból a célból, hogy

egy nemzeti oltóanyag gyárat hozzanak létre.

Ennek a célja, hogy függetlenedjenek a világpiactól. Nemzeti, hazai ellátásban gondolkodnak. Előrelépésként értékelte, hogy a gyógyszertárak mától árulhatnak FFP1, FFP1 és FFP3 maszkokat is, ezt ugyanis a kormány lehetővé tette.

A közegészségügyi helyzetet tekintve kitért arra, hogy Budapesten és Pest megyében továbbra is érvényesek a bevezetett kijárási korlátozások, vidéken azonban elindult egyfajta nyitás.

A vendéglátásról: minden olyan épület, ahol van meleg víz, ezért nagyon fontos az, hogyan történik az újranyitás. Ügyelni kell arra, hogy a tartályokat megfelelően kezeljük, ha nem volt folyamatos a meleg víz használata, akkor javasolt a tartályok leürítése és átfertőtlenítse majd hő sokknak kitenni, magyarázta Müller.

Azokon a helyeken, ahol már a jogszabály szerint tartózkodni lehet, figyelni kell azokra az alapvető szabályokra, amelyek érvényesek a járvány ideje alatt.

Csoportos rendezvények továbbra sem tarthatók.

Az asztalokat távolabb kell egymástól elhelyezni, az illemhelyiségeket pedig sűrűn kell takarítani. A vendégek számára ajánlott kihelyezni fertőtlenítő szert, törülköző helyett pedig papírtörölközőt használjunk. Müller Cecília azt javasolta, hogy az éttermekben az evőeszközöket csomagolják be és külön személyzet kezelje a pénzt.

Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arról beszélt, hogy védőeszközökhöz jutnak az alapellátásban dolgozók és az idősotthonok is. A háziorvosok és a fogorvosok is sokadik alkalommal kapnak készletet, át kell térni azonban a felelős eszköz használatra.

Lakatos Tibor

Ami a határhelyzetet illeti, várakozás Röszkén, Csanádpalotán és Nagylaknál alakult ki, de ez nem számottevő. Az osztrák-magyar határon naponta 13 ezer utas beléptetését végzik. Tovább ellenőrzik a hatósági házi karanténokban lévő személyeket is.

Az elmúlt 24 órában összesen 461 esetben intézkedtek a rendőrök a kijárási korlátozással összefüggésben. Ebből

247 esetben figyelmeztetést,

114 esetben helyszíni bírságot,

100 esetben pedig feljelentést tettek.

Május 3-tól hirtelen kevesebb beteg lett

Orbán Viktor miniszterelnök először ebben a videóban, egy félmondatban ejtette el, hogy május 3-ra várják a járvány csúcsát Magyarországon. Kijelentése alaposan keresztbe vágott a kormányzati kommunikációnak, miszerint hosszú ideig tartó küzdelemre kell felkészülni, amihez az állampolgárok fegyelmezettsége a legfontosabb.

A videó megjelenéséig az országos tisztifőorvos is ezt erősítette és sokszor figyelmeztetett arra, hogy a tömeges megbetegedések küszöbén vagyunk. Orbán elszólását követően viszont már az országos tisztifőorvos is ráállt, hogy az előrejelzések szerint május 3-ra várható a járvány tetőzése, sőt azt állította, hogy az operatív törzs is régóta erre készül. Azt is mondta, ez a csúcspont azt jelenti, hogy

ONNANTÓL NEM NÖVEKSZIK TOVÁBB A BETEGEK SZÁMA, AZAZ NAPRÓL NAPRA UGYANANNYI, KÉSŐBB KEVESEBB ÚJ MEGBETEGEDÉST REGISZTRÁLNAK MAJD.

És Müller Cecíliának igaza lett. Május 3. óta a gyógyulások számra meredeken emelkedik, ezért is kérdeztük ma azt az operatív törzstől, hogy

van-e arra orvosi, statisztikai vagy bármilyen egyéb magyarázat, hogy miért indult meredeken emelkedésnek a gyógyulások száma május 4-ével, amely tendencia azóta is kitart?

Az Index kérdésére Müller Cecília azt válaszolta, hogy

ez a járvány dinamikájából következik. Amikor indultak a megbetegedések növekedett a fertőzöttek száma, így erről számoltak be. Az ő állapotukat követték. Most, hogy a járvány tetőzését elértük, és negyedik napja csökken a megbetegedések száma, értelemszerűen az arányok változnak. A fertőzöttek kezdenek gyógyulni, illetve meggyógyulnak. A fertőzöttek már nem szaporodnak, a gyógyulók száma pedig értelemszerűen növekedni fog.

A további újságírói kérdésekre így reagálták: